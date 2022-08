Markus Reisner: „Kein Lichtstrahl am Horizont“

Werbung

NÖN: Seit 24. Februar toben die Kämpfe in der Ukraine. Auf wie viele Jahre Krieg müssen wir uns einstellen?

Markus Reisner: Wir haben Tag 176 und es wird leider noch länger dauern. Was wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, ist, dass die Russen versuchen, durch Einsatz der Artillerie die Ukrainer massiv abzunützen. Hier hat man gehofft, dass die vom Westen gelieferten Waffensysteme eine Änderung dieser Situation herbeiführen – aber einen messbaren Erfolg hat man bis jetzt nicht gesehen. Schlimmer empfinde ich den Umstand, dass wir zunehmend eine Eskalationsspirale sehen, sichtbar etwa am bis jetzt ungeklärten Angriff auf ein Gefangenenlager. Man kann jedenfalls am Horizont keinen Lichtstrahl erkennen. Die Ukraine kann alleine nicht gewinnen, da ist sie abhängig vom Westen. Und im Westen nimmt nach sechs Monaten die Resignation zu. Es gibt Angst vor einer Rezession in Folge des Wirtschaftskrieges, den wir ja auch führen.

Ist es praktisch vorstellbar, dass der Westen die Ukraine fallenlässt?

Reisner: Das wird natürlich nicht offiziell passieren, man wird der Ukraine solidarisch zur Seite stehen. Aber wir sehen es praktisch am Umstand der Unterstützung, etwa bei den Waffenlieferungen. Es wurden von den USA 16 Mehrfachraketenwerfer geliefert, die sehr erfolgreich im Einsatz sind. Aber wenn die so erfolgreich sind, warum liefern die Amerikaner nicht 50 Stück, um eine Entscheidung herbeizuführen? Da spielen im Hintergrund andere Aspekte eine Rolle, etwa die Situation zwischen China und den USA hinsichtlich Taiwan, also die Angst vor einem weiteren Konflikt. Außerdem wurden die westlichen Streitkräfte im Laufe der letzten zwanzig Jahre sukzessive heruntergefahren, auch in Österreich. Das heißt: Es ist in Europa kaum mehr Militärgerät da, das man liefern kann.

Als Militär ist man gefordert, ein realistisches Lagebild zu geben. Markus Reisner, Militärstratege

Das AKW in Saporischschja, das größte Europas, ist seit März von den Russen besetzt. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass es zu einem atomaren Zwischenfall kommt?

Reisner: Die Russen haben das Atomkraftwerk in Besitz genommen, sie haben auch militärisches Gerät und Soldaten innerhalb des Geländes im Einsatz. Paradoxerweise betreibt die ukrainische Bedienungsmannschaft vor Ort das Werk weiter. Dieses Werk ist mit sechs Reaktoren sehr wichtig für die Stromversorgung der Ukraine, der Strom wird aber jetzt in die von den Russen besetzten Gebiete umgeleitet. Es gibt hier zwei Narrative: Die Russen behaupten, dass die Ukrainer das Werk beschießen, und umgekehrt. Es wird vermutlich darum gehen, dass eine Seite die andere zu einer Eskalation zwingt. Und das ist ein Spiel mit dem Feuer.

Die Berichterstattung aus dem Kriegsgebiet wirkt teilweise recht propagandistisch. Wie kommen Militärstrategen an gesicherte Informationen?

Reisner: Ein Krieg ist auch ein Krieg im Informationsraum, es geht darum zu bestimmen, wie wir über diesen Krieg denken. Ich nütze vor allem soziale Medien, damit hat man im 21. Jahrhundert die Möglichkeit, tatsächlich in jeden Konflikt einzutauchen: Jeder hat ein Smartphone, es werden, wenn etwas passiert ist, sofort Aufnahmen auf TikTok oder VKontakte, das ist das russische Facebook (vk.com, Anm.), oder in den Messengerdiensten geteilt. Mit einem gewissen militärischen Wissen kann man das einordnen. Wenn man Raketen-Trümmer sieht, kann man sagen, ob diese Rakete aus dem Inventar der einen oder der anderen Seite stammt. Und wenn man beide Seiten übereinanderlegt, dann bekommt man ein Bild. Das betone ich auch immer, wenn man mir vorwirft, meine Berichterstattung sei negativ: Sie ist einfach objektiv und neutral. Als Militär ist man gefordert, ein realistisches Lagebild zu geben, weil darauf basierend Entscheidungen getroffen werden, die möglicherweise das Leben von Soldaten gefährden. Wir müssen uns also die mühevolle Arbeit antun, auf beiden Seiten des Hügels zu beobachten, was da berichtet wird. Dann bekommt man ein realistisches Lagebild.

Welche Auswirkungen hat der Ukraine-Krieg auf das Bundesheer? Mitte 2019 spielte die militärische Landesverteidigung ja kaum eine Rolle mehr.

Reisner: Was wir jetzt erleben, ist Geschichte. Es sind Ereignisse, die man uns in zehn Jahren als selbstverständlich erklären wird, die aber nicht vorhersehbar waren. Dem General, der am Tag vor dem Angriff „Sie greifen morgen an“ gesagt hätte, hätte man wahrscheinlich noch in der Spät-ZIB nahegelegt, er solle zurücktreten. Dann gab es am 24. Februar eine Zäsur in der europäischen Sicherheitsarchitektur. Alle europäischen Nationen versuchen jetzt, sich auf diese neue Zeit einzustellen, auch Österreich. Da muss ich eine Lanze für die Ministerin brechen, die schon vor dem Konflikt wie eine Löwin um mehr Ressourcen gekämpft hat. Man hat sie belächelt, aber sie hat nicht nachgelassen. Konkret nenne ich hier die Beispiele Blackout und umfassende Landesverteidigung. Die Ministerin ist hier am Punkt: Blackout ist, ohne Panik verbreiten zu wollen, ein Thema. Die Vorbereitung beginnt im Kopf.

Spielen Sie hier auf die zwölf autarken Kasernen an, die zu Sicherheitsinseln ausgebaut werden sollen?

Reisner: Genau, deren Schaffung ist eines der Dinge, die im Zuge neuer Budgetmittel vorrangig zu betreiben sind. Es geht ja nicht nur um neue Panzer, sondern um eine im Bundesheer wiederherzustellende Resilienzfähigkeit. Das heißt einfach, dass man im Ernstfall in der Lage ist, länger durchzuhalten. Und da komme ich auf die umfassende Landesverteidigung zurück, die ja bedeutet, dass der Staat als Gesamtes gefordert ist: die Wirtschaft, das zivile Umfeld, das Bundesheer und unsere geistige Verteidigungsbereitschaft. Darauf hat die Ministerin immer wieder hingewiesen. Und seit dem 24. Februar findet das plötzlich Beachtung.

Steigt die Akzeptanz des Bundesheeres in der Bevölkerung durch den Krieg?

Reisner: Absolut. Ich bekomme viele Rückmeldungen, Leute sind verwundert, dass es beim Bundesheer Leute wie mich gibt. Ich kann denen zurückgeben, dass wir nach wie vor eine sehr gute Ausbildung haben. Das habe ich auch bei meinen Auslandseinsätzen gesehen. Das Bundesheer hat, als Ergebnis der Pandemie, einen guten Zuspruch. Es muss aber klar sein, dass man Mittel in die Hand nehmen muss, damit es das umsetzen kann, was ihm zugeschrieben wird.

Was bedeutet der Krieg für Österreichs Sicherheitsdoktrin? Schweden und Finnland haben ja mittlerweile ihren neutralen Status aufgegeben.

Reisner: Bis 1989 war Österreich ein Frontstaat, lag direkt am Eisernen Vorhang. Heute ist die Frontlinie weit in den Osten verlagert und Österreich in die Tiefe gerückt. Aber auch die Natur des Krieges hat sich verändert. Im Cyberraum gibt es keine räumliche Trennung, der Angriff eines fremden Staates kann also auch in der Tiefe erfolgen. Und ein Angreifer sucht sich natürlich das schwächste Glied in der Kette aus. Da ist es logisch, dass ein Staat, der wenig für die eigene Verteidigung unternimmt, ein optimales Opfer ist. Das Bundesheer wurde in den vergangenen Jahrzehnten sehr abgewertet. Da muss man wieder einen Grundzustand herstellen, der zeigt, dass Österreich auch als neutrales Land ein verlässlicher Partner in der europäischen Sicherheitsstruktur ist.

Sie waren im Jagdkommando, auf vielen Auslands-Einsätzen, sind promovierter Historiker und publizieren viel im militärischen Kontext. Wie sind Sie zur Militärstrategie gekommen?

Reisner: Ich leite seit zweieinhalb Jahren die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Militärakademie. Wir versuchen, über diesen Forschungsbereich angehenden Offizieren zu vermitteln, was sie möglicherweise in Zukunft erwartet. Das ist sehr entscheidend, denn wenn sie als Leutnant ausmustern, müssen sie wissen, was sie auf dem Gefechtsfeld erwartet. Das Bundesheer hat ja auch eine lange Tradition an Auslandseinsätzen. Da gibt es Drohnen, da gibt es Sprengfallen und meine Abteilung versucht, mittels Key-Studies darzustellen, was die Leute dort erwartet. Darum haben wir uns auch zum Ukraine-Krieg große Expertise erarbeitet, wir beobachten das seit 2014 ganz genau.