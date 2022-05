NÖ Weinkönigin Sophie Hromatka: „Wein ist nicht nur ein Produkt“

Werbung

NÖN: Sie sind vergangene Woche zur neuen Weinkönigin gekürt worden. War das immer schon ein Traum von Ihnen?

Sophie Hromatka: Tatsächlich wollte ich es schon immer einmal machen oder habe öfter daran gedacht. Aber es sind auch einige Leute an mich herangetreten, ob ich das nicht machen möchte. Im März war dann die Bewerbung dafür. Schlussendlich habe ich mich durchgesetzt und freue mich natürlich sehr.

Welche Kompetenzen braucht es, um Weinkönigin zu werden?

Hromatka: Ich denke, es braucht einerseits Selbstbewusstsein. Weil man schon eine wichtige Rolle spielt in der Weinbranche. Aber natürlich auch Fachwissen. Also die Kompetenz muss auf jeden Fall da sein und auch ein bisschen das Menschengespür, damit man weiß, was wo angebracht ist. Und natürlich die Liebe zum Wein. Sonst ist es schwierig als Weinkönigin.

Was sind künftig Ihre Aufgaben als Weinkönigin?

Hromatka: Ich darf im ersten Jahr den niederösterreichischen Wein repräsentieren – bei Weinfesten, Weintaufen. Aber es wird in Zukunft darauf geachtet, dass die Weinkönigin auch ihre fachlichen Kompetenzen zeigen darf und dass man auch mitarbeiten darf. Das heißt: An Verkostungen teilnehmen und mit Sommeliers gemeinsam etwas ausarbeiten. Dass man einfach das Wissen der Weinkönigin in die Weinbranche miteinfließen lässt und nicht nur ein Bild ist, sondern auch fachlich sehr wichtig.

Sie arbeiten Vollzeit im elterlichen Betrieb. Wie werden Sie Ihre Aufgaben künftig zeitlich managen?

Hromatka: Es wird natürlich spannend. Weil ich bin 100 Prozent tätig und ein Winzer hat eigentlich nicht eine 40-Stunden-Woche, sondern eher doppelt so viel. Aber meine Eltern unterstützen mich da sehr. Und ich habe sehr gute Freunde, die mich im Heurigen hoffentlich sehr gut vertreten werden.

Sophie Hromatka arbeitet seit Juli 2021 Vollzeit im elterlichen Betrieb. Foto: privat

Ihre Familie betreibt einen Heurigen mit jahrelanger Tradition. Mit Blick auf die Vergangenheit, was ist Ihnen wichtig zu erhalten? Und was soll sich in Zukunft vielleicht ändern?

Hromatka: Natürlich ist Innovation und innovativ zu arbeiten immer wichtig. Aber was ich am wichtigsten finde, und wie es auch mein Papa im Keller macht: Minimalismus. Sehr genau, aber einfach den Weinen ihre Zeit lassen und das, was sie hervorbringen, zu unterstützen. Nicht zu viel von allem, sondern die Weine einfach authentisch ausbauen. Und im Heurigen: Wir sind ein traditioneller Betrieb, wir machen das ganze Fleisch selbst und backen selbst Brot. Die Tradition will ich auf jeden Fall behalten. Nur mein Ziel ist es, ein bisschen etwas Modernes zu integrieren. Das heißt, wir haben traditionelles Fleisch, wie Schweinsbraten, Blunzen und so weiter, und machen dann was Cooles daraus – wie ein Carpaccio vom Tullnerfelder Schwein. Einfach innovative Speisen, die im Ursprung traditionell sind, aber aufgewertet werden.

Sie und das Weingut sind auch auf den sozialen Medien sehr aktiv. Welche Bedeutung hat das für Sie?

Hromatka: Mir macht das sehr viel Spaß auf Social Media. Damit kann ich unseren Kunden und Heurigen-Gästen und Weinliebhabern Hintergrund-Infos geben über unseren Betrieb. Also einerseits veranschaulichen, was es bei uns gibt. Nicht erst, wenn man schon da ist. Sondern ein bisschen einen Ansporn geben für einen Besuch bei uns. Aber auch wie gearbeitet wird, was macht die Oma gerade, wenn sie Brot bäckt. Also auch ein bisschen den familiären Einfluss zeigen. Und es hat einen enormen Wert. Wir sehen es immer wieder beim Heurigen. Es kommen unglaublich viele neue Leute, die von weiter weg sind. Oberwölbling – ich hoffe, es wird in Zukunft ein bisschen bekannter – liegt jetzt nicht direkt am Weg. Aber die Leute sagen, sie haben das auf Instagram gesehen und es schaut so super aus und sie kommen vorbei. Und eigentlich sind dann alle recht begeistert.

Das Traisental gilt als Newcomer-Region in der Weinwelt. Wie können und wollen Sie zu dieser Entwicklung beitragen?

Hromatka: Eine meiner größten Intentionen und was mich angespornt hat, Weinkönigin zu werden, ist unser Weinbaugebiet, das Traisental. Es ist ein junges Weinbaugebiet, aber die Qualität ist unglaublich super. Und leider haben wir noch nicht so eine große Bekanntheit, aber das will ich natürlich mit meinem Weinköniginnen-Dasein unterstützen. Wir haben unglaublich viele innovative, sehr zielstrebige Winzer und vor allem Winzerinnen. Das will ich einfach in die Welt hinaustragen. Dass das Traisental auch die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient hat.

Wo, denken Sie, hat der niederösterreichische Wein noch Potenzial beim jungen Publikum?

Hromatka: Er hat sicher noch Potenzial. Weil auch junge Menschen trinken gerne Wein. Man fängt vielleicht gemütlich an mit einem Schluck Sekt oder Frizzante, aber wir wollen natürlich unser Kulturgut hinaustragen und auch die jungen Weinliebhaber zum Genuss überzeugen. Wein ist nicht nur das Produkt an sich, sondern das ganze Ambiente rundherum. Wie gemütlich beim Heurigen sitzen mit Freunden. Ich glaube, so zieht man das junge Publikum dann auch in die Weinbranche. Und da wir ja sehr viele junge, innovative Winzer haben und es auch viele lässige Weinevents inzwischen gibt, ist da auf jeden Fall großes Potenzial.

Beim Heurigen und bei Events wird auch öfter mit den Leuten angestoßen. Haben Sie da einen Trick beim Trinken?

Hromatka: Man trinkt zum Genuss. Und einfach immer ein Glas Wasser dazu und dann passt das ganz gut. Und es gibt sonst viele nette Freunde, Verwandte, den Papa, Bekannte – die helfen beim Trinken und dann geht das schon.

Erleben Sie als junge Winzerin dabei auch öfter unangenehme Anmachen?

Hromatka: Hin und wieder. Es gibt ein paar alteingesessene Personen, aber denen nehme ich es überhaupt nicht böse, weil das war bei denen einfach schon immer so. Und wenn man am Heurigen aufwächst, dann wird man einfach schon schlagfertig. Wenn sie einmal etwas sagen, dann weiß ich einen Kommentar zurück.

Der Ausschank von Alkohol bringt auch viel Verantwortung mit sich. Wie gehen Sie mit dieser um?

Hromatka: Natürlich hat jeder eine gewisse Eigenverantwortung. Und es ist auch schon mal beim Heurigen vorgekommen, dass jemand zu tief ins Glas geschaut hat. Aber wir sind ein sehr familiärer Betrieb. Das heißt, wir sagen: „Komm, wir fahren dich heim“ oder „Fahr lieber nicht mehr“. Wir sind da schon sehr bedacht darauf. Weil wir wollen, dass es allen gut geht und dass sie auch wieder gut vom Heurigen heimkommen.

Sie haben schon Ihren eigenen Wein produziert. Was inspiriert Sie dabei?

Hromatka: Ich habe zwei verschiedene Produkte produziert. Einerseits einen Grünen Veltliner, unsere Hauptsorte im Traisental, aber auch bei uns im Betrieb. Und andererseits einen „Pet Nat“. Das ist ein natürlicher Schaumwein, der mit der Hefe abgefüllt wird. Das ist gerade ein ziemliches Trendprodukt und sehr spritzig und frisch. Es spiegelt sicher auch irgendwo meine Art wider. Zur Inspiration verkostet man natürlich sehr viel. Und ich suche mir dann den Stil heraus, der mir am meisten gefällt und wo ich mich identifizieren kann. Und versuche dann, es in meinem eigenen Stil umzusetzen. Man muss immer up to date bleiben, man darf nie einfach stehen bleiben. Man muss verkosten, sich umhören, umschauen, einfach mit der Zeit gehen.

Sie sind nun zwei Jahre lang Niederösterreichs Weinkönigin. Was muss am Ende dieser Zeit sein, damit es für Sie eine erfolgreiche Zeit gewesen ist?

Hromatka: Wenn das Feedback von den Winzerkollegen ein gutes ist, dann freue ich mich sehr. Und wenn man dann sagt: „Hey, die Sophie, die hat fachlich auch einiges bewirken können“ – dann war es gut.