Othmar Seidl: „Herzensprojekt“ zu Ende gebracht

Werbung

Der Um- und Ausbau des Kitzbüheler Hotels *****Grand Tirolia samt Golfresort Eichenheim, das seit zwei Tagen wieder offen ist, ist das Herzensprojekt des Kremser Unternehmers Othmar Seidl.

NÖN: Was wollten Sie als Kind immer werden?

Othmar Seidl: Einen richtigen Plan hatte ich nicht. Leider habe ich mit sieben Jahren den Vater bei einem Traktorunfall verloren. Ich sollte dann Landwirt und Winzer werden. Ich habe zwar die Weinbauschule gemacht, aber schnell gespürt, dass das nicht mein Beruf ist.

Wie kam es dann zur Erfolgsstory „Aus Stratzing hinaus in die weite Welt“?

Seidl: Nicht von einem Tag auf den anderen. Ich bin zur Bundesländer Versicherung (heute UNIQA) gekommen und habe mich nach der Maklerausbildung 1992 im Bürozentrum am Steinertor selbstständig gemacht. Drei Jahre später folgte die Wertpapier-Dienstleistungsprüfung, und ich bin Wertpapierdienstleister geworden. Aber das hat mir auch nicht hundertprozentig zugesagt, denn man verkauft da etwas, das man nicht mitbestimmen kann. 1996 bin ich erstmals mit Immobilien in Berührung gekommen, als mein Bruder und ich in Stratzing 16 Häuser und 14 Wohnungen auf unserem Grundstück geschaffen haben.

Mit dem Hofbräu am Steinertor sind Sie in die Gastronomie eingestiegen. Wie kam das?

Seidl: Über die Immobilien bin ich nach Deutschland gekommen. In Berlin war ich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und habe mit ein paar Investoren Häuser gekauft und wieder weiterverkauft. 2013 wurde mir das Einkaufszentrum Steinertor angeboten, wo ich ja mein erstes Büro hatte. Max Turnauer (Großindustrieller und Botschafter, 1931 – 2020, Anm.), der mir väterlicher Freund war, hat mir die Basis gegeben. In Berlin war ich sozusagen das „Immobilien-Trüffelschwein“. Es ging um Erkennen von Potenzial und Geschwindigkeit. Nicht so in Krems! Ich habe begonnen, alles vom Fundament auf zu sanieren. Ich wusste: Der Erfolg des Objekts hängt von der Gastronomie ab. Mit Hofbräu München habe ich einen Generalabnehmervertrag gemacht und viel Geld in Technik gesteckt. Kurz: Wir haben eine Summe investiert, wo sich keine Verpachtung mehr rechnen kann.

Also war das der Einstieg in die Gastronomie?

Seidl: Ja, weil es die einzige Möglichkeit war, mitbestimmen und -gestalten zu können.

In Ihrer FEST-Gesellschaft sind heute sechs Unternehmen vereinigt: Hofbräu, Weinbar Leopold, Wohnzimmer, Marie im Stadtpark, Alte Post und das Schiff Mariandl. Was kommt in Krems als nächstes?

Seidl: Die sechs Betriebe sind deshalb möglich, weil ich ein tolles Team habe, im Speziellen Geschäftsführer Thomas Kalchhauser, aber auch mein Sohn Julian. Die beiden harmonieren und ergänzen einander. Die größte Herausforderung in Krems ist natürlich die Alte Post. Das ist ein Liebhaber-Projekt, wo wir überdimensional investieren, weil wir einen Investitionsrückstau aus den letzten 20 Jahren aufholen müssen.

Bevor wir nach Tirol schwenken: Inwiefern sind Sie am Attersee aktiv?

Seidl: Über mein Projekt in Krems bin ich an den Attersee gekommen und habe die Liebe zu diesem See entdeckt. Ich habe vier Projekte am See, und in Unterach plane ich ein Hotelprojekt. Die Sache begleitet mich seit 2016 und ist nicht einfach. Aber es ist unglaublich schön dort.

2018 haben Sie in Kitzbühel das Grand Tirolia mit dem Golfareal Eichenheim erworben. Zuerst hat es 2018 eröffnet, dann wurde der Vertrag mit dem Betreiber wieder aufgelöst. Jetzt ist es zur Wiedereröffnung gekommen. Warum?

Seidl: Auch hier gab es einen Investitionsrückstau, obwohl es erst 2009 in Betrieb gegangen ist. Ich habe es von Elena Baturina (schwerreiche Witwe des früheren Moskauer Bürgermeisters Juri Luschkow, Anm.) gekauft und saniert. Hilton hat es 2018 als Betreiber bekommen, aber wir haben den Vertrag wieder gelöst. Wir haben jedes Jahr rund drei Millionen investiert. Der Golfplatz ist in Österreich unter den Top 3, weltweit unter den Top 100. Ich habe nun in Hommage – das ist die Luxusmarke von Dorint, die acht Fünfstern-Plus-Häuser betreibt – einen hervorragenden Partner gefunden, und 2021 den Neubau, mit dem das Haus von 150 Betten auf 340 vergrößert wird. Wir haben dafür beispielsweise 26.000 Kubikmeter Felsen sprengen müssen.

Den Kaufpreis von 45 Millionen haben Sie nie offiziell bestätigt. Aber in den Ausbau sollten 25 Millionen fließen. Ist es dabei geblieben?

Seidl: Nein. Wir leben in einer Phase, in der Bauen deutlich teurer geworden ist, obwohl ich mit meinem Bruder Willi Seidl als Generalplaner jemanden habe, der auf jeden Cent achtet. Der zweite Punkt ist, dass wir kein „normales“ Hotel dazubauen, sondern eines der Super- und Luxusklasse, und somit hat sich der Preis massiv erhöht.

Das deutsche Versicherungsunternehmen IDEAL ist 2021 als Partner bei Ihnen eingestiegen. Wieso hat es einen Partnerwechsel gegeben?

Seidl: Wie erwähnt, hatte ich viele Jahre eine sehr enge Partnerschaft mit Max Turnauer. Durch dessen Tod hat sich die Struktur verändert, und ich habe Kontakt zu IDEAL, das ist einer der größten Lebensversicherer Deutschlands, bekommen. Diese Versicherung ist dann als Partner und Investor eingestiegen.

Was beabsichtigt die IDEAL-Versicherung?

Seidl: Die IDEAL-Versicherung investiert eine hohe Summe. Meine Aufgabe ist es, das Hotel zu entwickeln. Ein langfristiges Investment ist geplant – mit der Absicht auf eine gänzliche Übernahme der Eigentümergesellschaft. Damit ist garantiert, dass es keine Immobilienspekulation wird, sondern ein Hotel bleibt. Ich stehe hinter diesem Projekt, aber es gehört nicht zu meiner Lebensplanung, dass ich auf lange Zeit Hotelbetreiber in Kitzbühel bin.

Ist es nicht ein Harakiri-Projekt, in der Zeit des Arbeitskräftemangels in die personalintensive Gastronomie bzw. Hotellerie einzusteigen?

Seidl: Harakiri-Projekt stimmt nur deshalb nicht, weil wir uns in Kitzbühel befinden. Jeder andere Standort würde mir Kopfschmerzen bereiten. Kitz hat einen anderen Status. Was wir machen, ist einzigartig. Es wird eines der modernsten und attraktivsten Hotels im Alpenraum. Ein Beispiel: Wir haben einen 400 m² großen Yogabereich mit eigenen Yoga-Trainern, und einen 3.500 m² großen Spa-Bereich, vier Restaurants, einen Ballsaal für 350 Gäste sowie den Golfplatz. Wenn das nicht geht, dann geht vieles nicht mehr.

Wie wollen Sie die Mitarbeiter finden? Oder ist das Sache der Betreiberfirma Dorint?

Seidl: Wenn man in den Alpen in der Gastronomie und Hotellerie arbeiten will, ist das ein toller Platz. Für engagierte, ehrgeizige Mitarbeiter, die auf Saison gehen wollen, ist es sicher eine der besten Möglichkeiten, die es gibt. Der Betreiber muss sich um die Mitarbeiter kümmern, aber es ist mir ein Anliegen, so gut es geht zu helfen.

Sie haben das Projekt in Kitzbühel einmal im Gespräch mit der NÖN als Ihr „Herzensprojekt“ bezeichnet. Wenn alles gut läuft, werden Sie dann „aussteigen“. Was ist die weitere Lebensplanung?

Seidl: Statt „aussteigen“ würde ich sagen: Ich werde mich zurückziehen. Meine großen Ziele sind die in Krems. Am wichtigsten ist es, die 600 Jahre alte Alte Post so hinzubringen, dass man dort zeitgemäß mit hohem Standard wohnen kann. Wir werden am 6. Juli 2024 eröffnen. Da werde ich 60, und da will ich dort feiern.

Wo sehen Sie sich bei Erreichen des Pensionsalters?

Seidl: Ich habe zwei Enkelkinder, das ist der private Bereich. Ich möchte nicht mehr von Termin zu Termin hetzen müssen. Wichtig ist, aktiv zu bleiben und dass ich im Job, den ich aus Leidenschaft mache, aktiv sein kann. Da ist 65 kein Alter. Man soll nicht aufhören, das zu machen, was einem Spaß macht.