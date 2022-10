Rudi Dolezal: „Ich bin kein Freddie Mercury“

Werbung

Das Regieführen kann er nicht lassen. Das Erzählen auch nicht. Wobei das, was Video-, TV- und Dokufilmer Rudi Dolezal (64) zu erzählen hat, viele Abende füllen würde. Oder viele Bücher. Eines hat der Wahl-Purkersdorfer gerade herausgebracht. Was er darin noch nie erzählt hat, warum ihm gerade das Schreiben so viel Spaß macht und was er unbedingt noch erzählen will, darüber sprach er im NÖN-Interview.

NÖN: Gerade haben Sie Ihr jüngstes Buch vorgestellt, „My Friend Freddie“. Worum geht’s da? Um einen Freund? Um einen Star? Um einen Blick hinter die Kulissen?

Rudi Dolezal: Um einen Freund. Und ich gehe sehr sorgfältig mit dem Begriff Freund um. Heute hab’ ich eine Handvoll: Frank Zappa, Keith Richards, Peter Maffay. Und Wilfried und Freddie Mercury gehörten auch dazu. Mit dem Buch hab’ ich vor fünf Jahren angefangen. Und ich hab’ so geschrieben, wie ich gern ein Buch hab’. Keinen dicken „Schmelzer“, sondern 33 Kapitel. Wahnsinnig viele Fotos. Und 80 Prozent Geschichten, die ich noch nie erzählt hab’.

Gefilmt haben Sie den Queen-Frontman zwischen den 1980er- und 1990er-Jahren auch – und das gleich in 32 Musikvideos. Was hat man denn von ihm noch nie gesehen? Was muss man von ihm noch hören? Und wieso gerade er?

Wieso er sich seine Zähne nie gerichtet hat, wieso er, Elton John und Rod Stewart sich „Teeth, Mouth and Nose“, also: „Zähne, Mund und Nase“, nannten, wer der Gorilla in einem der legendären Queen-Videos war – all das erzähl’ ich in diesem Buch. Dabei war ich nie ein Queen-Fan. 1971, als Queen angefangen hat, war ich in der dritten Klasse. Und mir war das viel zu viel Glam. Mein Hero war Keith Richards, ich war Rock’n’Roll ...

„Ausgegangen ist das von einem Jung-Hippie, der der beste Video-Filmer der Welt werden wollte.“

„Biografie“ ist „My Friend Freddie“ keine, sondern „Ihre Geschichte“ – und das vor allem hinter der Bühne, also: „backstage“, wie auch Ihre langjährige TV-Doku-Reihe heißt, die heute auf Krone TV läuft. Wie persönlich ist diese Geschichte? Und was würden Sie nie verraten?

Dieses Buch wirft natürlich auch einen Blick hinter die Kulissen. Es erzählt aber auch viel Privates. Nachdem ich mein erstes Interview mit ihm gemacht hatte (Anm.: Anfang der 1980er-Jahre, in München, für das ORF-Jugend-Musikmagazin „Ohne Maulkorb“), ihm danach ganz frech meine Visitenkarten in die Hand gedrückt hatte – das hätt’ sich sonst keiner getraut – und bald darauf zu seinem „Leibfilmer“ geworden war, sagte er oft: „Komm vorbei!“

Wir haben dann geplaudert, Scrabble gespielt, „Miami Vice“ geschaut, das war seine Lieblingsserie ... Ich war in alles involviert, ich war sehr privilegiert, dafür bin ich auch sehr dankbar! Einerseits war ich Sekretärin, dann hab’ ich wieder eine Idee für einen Dreh gehabt. Und ich hab’ ja eigentlich Gitarre studiert, ich war ein Musiker, der Videos geschnitten hat. Und deshalb war ich auch immer einer von ihnen!

„Backstage“ waren Sie bei vielen, gefilmt haben Sie fast alle: Michael Jackson, Whitney Houston und die Stones, aber auch Peter Maffay, Falco oder Wilfried. Wer war der Spannendste? Wer war der Schwierigste? Und was haben die, was andere nicht haben?

Ich habe dort gearbeitet, wo jeder hinwill. Und ich hab’ das ohne Manager und ohne Showreal gemacht. Mir ging’s nicht um Ruhm. Und ich hab’s nie wegen Geld gemacht. Ich war davon besessen. Und ich wollte in der Champions League arbeiten. Ausgegangen ist das von einem 17-jährigen Hippie, der der beste Videofilmer der Welt werden wollte …

Freddie hat offenbar eine Faszination gehabt, auf der Bühne. Dazu muss ich nicht Rock-Professor sein (lacht)! Wenn die Musik losgegangen ist, war er da. Und die Musik ist ja unsterblich! Dann ist er runtergegangen, von der Bühne, und war das scheue Reh. Beim letzten Video, das ich vor seinem Tod mit ihm gedreht hab’, war er schon sehr krank. Aber er wollte so nicht in Erinnerung bleiben, er wollte nicht bemitleidet werden.

Stars wie Freddie Mercury gibt’s heute kaum noch. Musikvideo-Firmen wie ihre DoRo auch nicht. Sternchen dafür umso mehr. Und die drehen ihre Clips oft gleich mit dem Handy … Was braucht denn die Musikszene Ihrer Meinung nach derzeit am dringendsten? Echte Stars? Echte Profis? Echte Freunde? Oder ganz was Anderes?

Die ganz Großen sind immer Kinder ihrer Zeit. Du musst eine zündende Idee haben. Und jeder Song muss etwas haben, das etwas Besonderes ist. Man muss über den Tellerrand schauen – das ist auch das, was Falco und mich verbunden hat.

„In Österreich wart’ ich noch immer auf den zweiten Falco!“

Apropos: Falco. Gibt’s den „Austropop“, über und mit dem Sie auch eine ganze Reihe von Dokus gemacht haben, überhaupt noch? Und was braucht der derzeit am dringendsten?

Mein Freund Joesi (Anm.: Prokopetz) sagt immer: Der Austropop ist nicht tot, aber er riecht schon komisch! Das seh’ ich nicht so. Aber mit Österreich wird’s immer schwierig! Da wart’ ich immer noch auf den zweiten Falco – ob männlich oder weiblich …

Apropos: Tellerrand. Sie haben neben Niederösterreich auch lange in den USA gelebt.

Ich will in Amerika nicht mehr leben. Ich hab’ noch ein Büro dort, in Miami, dort hab’ ich auch die ersten Kapitel von „My Friend Freddie“ geschrieben. Fertiggemacht hab’ ich das Buch aber in Purkersdorf. Und ich will mir einen anderen Zweitwohnsitz suchen, zum Beispiel in Spanien. Das wäre mein Traum: Ich sehe mich dort, wo im Winter Sommer ist … Und dort kann ich auch in Ruhe überlegen …

Wollten Sie eigentlich nie vor der Kamera stehen? Auf der Bühne? Statt hinter den Kulissen?

Ich bin kein Freddie! Das Wichtigste in meinem Leben sind meine Söhne: Ruby und Benjamin. Ich hab’ meine Kinder zehn Jahre auch alleinerziehend aufgezogen. Und ich bin so stolz! Der „Kleine“ würd’ am liebsten gleich anfangen bei mir. Er macht auch Regieassistenz bei meinen Lesungen …

Mit Ihrem Buch gehen Sie gerade auf Tour, am 28. November ist der nächste Termin in Wien. Wie wird das?

Bilgeri hat nach der Premiere gesagt: Das ist eine Show! Damit musst du auf Welttournee gehen! Ich lese, aber es gibt auch Videos. Und es ist alles von mir!

Und was kommt sonst noch alles, als Nächstes? Hinter der Kamera, im Studio, im ORF, am Schreibtisch – oder ganz woanders?

Freddie wird mich das ganze nächste Jahr noch beschäftigen. Ich mach’ außerdem noch eine Doku über die Rolling Stones für ABC, RTL will auch eine Doku. Und mit dem ORF bin ich im Gespräch … Ich hab’ lang Filme für den ORF gemacht, zuletzt auch einen Corona-Film. Aber ich hab’ aufgehört, Serien zu machen. Ich mach’ zwei wöchentliche Sendungen (für Krone TV). Und, das hab’ ich auch noch nie gesagt: Ich werde nur noch ein halber Filmer sein. Die andere Hälfte ist Autor. Ein Buch zu schreiben hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Für ein Buch brauch’ ich nur mein Hirn!