Thomas Brezina: „Von 100 Ideen verwende ich drei“

NÖN: Sie sind ein Autor der Superlative, haben hunderte Bücher geschrieben, die sich über 40 Millionen Mal verkauft haben, in 35 Sprachen übersetzt wurden, wird Ihnen manchmal schwindlig, wenn Sie sich diese Zahlen vergegenwärtigen?

Thomas Brezina: Das, was ich mir wirklich anschaue, ist die Geschichte, die ich gerade schreibe oder über die ich gerade nachdenke. Das Schönste, was ich höre, ist ein Ausspruch, hier in Österreich, in Deutschland oder auch in Ländern wie China, wo meine Bücher sehr erfolgreich sind: Danke für eine schöne Kindheit. Ein größeres Kompliment könnte ich nicht bekommen. Es war und ist mir nach wie vor immer wichtig Menschen zu begeistern.

Sie gelten als Vielschreiber: Können Sie immer und überall schreiben oder haben Sie bestimmte Routinen? Rituale?

Zum Schreiben habe ich ganz bestimmte Orte, derzeit ist es ein roter Zirkuswagen in meinem Garten, in den ich mich zurückziehe. Denn für mich ist es wichtig, das Haus zu verlassen. Seit 28 Jahren schreibe ich in London. Das Entscheidende für mich ist, dass ich ständig Ideen aufsauge, ich habe beim Herumgehen stets die Augen und Ohren sehr weit offen, ich notiere mir viele Ideen, aber von 100 Ideen verwende ich vielleicht drei. Ich lebe auch sehr zurückgezogen und teile mir meine Energien genau ein. Denn das, was mir im Leben wichtig ist, ist Geschichten zu erzählen.

Wo holen Sie sich Ihre Ideen?

Ganz unterschiedlich: Manche Ideen brauchen Jahre, um im Kopf zu wachsen. Andere gedeihen innerhalb von Wochen, manche kommen blitzartig. Was aber ganz wichtig ist: Ich habe immer zuerst den Titel – für jede Geschichte und für jedes Buch. Das ist der Stein, den man ins Wasser wirft, und um den sich dann die Ringe bilden.

Waren Sie ein fantasiebegabtes Kind? Ein sprechendes Fahrrad wie Tom Turbo, das fällt ja nicht jedem ein.

Ja, das war ich. Und ich habe mir immer gerne Geschichten ausgedacht. Schon mit acht, neun Jahren habe ich das erste Mal versucht, ein Buch zu schreiben. Ich war auch ein guter Schüler, außer in Sport und Deutsch. Die Rechtschreibung hat mir immer Probleme bereitet, das erzähle ich auch oft Kindern und sage ihnen: Das Wichtigste ist, dass ihr eure Gedanken ausdrücken könnt.

Am Ostersonntag lesen Sie im St. Pöltner Dom aus der Bibel in Reimen, die Sie mit Unterstützung von Experten geschrieben haben. Warum in Reimform?

Ich erzähle gerne in Reimen. Weil man da auf die Essenz, auf den Kern der Sache kommen muss. Es gibt kein Herumreden und keine Floskeln. Aber ich hatte zu Beginn wenig Ahnung von der Bibel. Dann habe ich Toni Faber, den Dompfarrer von St. Stephan und ein lieber Freund von mir, gefragt, ob er mir helfen kann. Er fand das toll und suchte ein Team aus Expertinnen und Experten, mit denen ich viele Gespräche geführt habe, die sie, glaube ich, auch sehr gefordert haben. Diese Zusammenarbeit hat mein persönliches Leben sehr bereichert.

War es nicht schwierig, ein Glaubensfundament kindgerecht aufzubereiten?

Ja, das war es. Doch die Bibel in Reimen ist kein Kinderbuch, natürlich wird sie von vielen Kindern gelesen. Wir wissen aber, dass mehr als zwei Drittel der Leser Erwachsene sind, die schon immer die Bibel lesen wollten, was ihnen aber zu schwierig oder zu komplex war. Mir ging es auch darum, wirklich die Bibel zu schreiben: Ich habe kein religiöses Bekenntnis, aber die Weisheit und die Kraft der Bibel, das wollte ich erzählen. Die Bibel ist eine weise Begleiterin.

Es ging Ihnen also weniger um den Glauben als mehr um Spiritualität?

Gläubig sein ist Spiritualität. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist der Glaube an die Kraft der Liebe – die Kraft der Liebe für sich selbst, für andere Menschen und für alles, was uns umgibt. Der Respekt, die Achtung, der Wille, Spielregeln einzuhalten, um gemeinsam besser leben zu können. Und auch der Wille, manchmal für andere von sich selbst abzuweichen und zu sehen, dass das nicht Schwäche ist sondern Stärke.

Was bei Ihnen immer durchklingt, ist die Begeisterung für Dinge. Nun sind ja Kinder sehr begeisterungsfähig – fasziniert Sie das an Kindern?

Ich halte Begeisterung für die größte Kraft. Ich halte es für das Wichtigste, die Begeisterung in Kindern zu stärken. Wenn man Kindern etwas zeigen will, geht das nur über Begeisterung, denn wer will schon belehrt werden? Niemand. Und man kann für ziemlich jedes Thema begeistern. Vor 25, 30 Jahren gab es eine Untersuchung, wofür sich Kinder interessieren. Und da stand der Umweltschutz ganz oben. Und dann fiel dieses Thema innerhalb von zwei Jahren auf Platz 50 und man forschte, warum das so ist, und der Grund war, dass Kinder gesagt haben, sie sind machtlos dieser Welt gegenüber. Das war der Moment, wo ich gesagt habe: Wir müssen woanders ansetzen, wir müssen für das begeistern, was rund um uns ist. So sind auch meine Wissenschafts-Sendungen entstanden. Denn was der Mensch schätzt, wird er schützen wollen – das war mein Zugang und ist es bis heute.

Kritiker werfen Ihnen vor, Ihr Schreibstil sei seicht, die „Zeit“ nannte ihn „zappelig“. Kränkt Sie das? Oder muss man sich Neid erst verdienen?

Mittlerweile kratzt mich das nicht mehr. Denn was ich tue, das verantworte ich auch. Meine Art zu schreiben gefällt ziemlich vielen und wenn es jetzt jemand so benennen will, dann ist das eben so – schade. Aber ich lese auch nichts mehr, was über mich erscheint. Ich habe einen lieben Freund, der ist Regisseur und hat weltweit Produktionen gemacht, der sagte mir einmal: Wenn du dem Erfolg hinterherläufst, siehst du nur sein Hinterteil. Wir müssen vor unserem Publikum laufen, damit wir ihm etwas bieten können. Und zweitens: Er liest keine Kritiken, weil er weder bei guten Kritiken in einen Freudentaumel kommen möchte noch bei schlechten niedergeschmettert sein will. Ich tue mein Bestes.

Der Thomas Brezina kommt immer sehr nett daher. Sind Sie eigentlich auch einmal nicht nett? Was regt Sie auf?

Was mich aufregt, sind jetzt in letzter Zeit Verschwörungstheorien. Was mich aufregt, ist Lieblosigkeit und Respektlosigkeit. Und das ewige Herumjammern. Was mich aufregt, ist, dass man so viel Applaus bekommen kann, wenn man gegen etwas ist. Und es oft so schwer ist, Applaus zu bekommen, wenn man für etwas ist. Und ich bin auch nicht der glücklichste Mensch, ich habe meine traurigen und verzweifelten Seiten wie jeder andere. Was mir geholfen hat, das möchte ich heute weitergeben. Ich möchte etwas geben, was anderen Menschen Kraft gibt, darum ich bin der Geschichtenerzähler der Freude. Das heißt aber nicht, dass ich selber in einem ewigen Freudentaumel herumrausche.

Sie leben in Wien und London. Ist London eine Flucht? In Wien können Sie ja kaum auf die Straße gehen, ohne erkannt zu werden.

Mein Hauptwohnsitz ist in Wien, wo ich mit meinem Mann Ivo lebe. Aber ich ziehe mich seit 28 Jahren nach London zum Schreiben zurück. Es ist für mich ein Kraftplatz und ein Platz der Inspiration, ich liebe Theater in England, ich schöpfe dort viel Schwung für alles, was ich mache. In Österreich erkennen mich die Leute, wenn sie ein Foto mit mir wollen, ist das das größte Kompliment, das man bekommen kann. Aber ja, manchmal möchte ich auch unbeobachtet in der Nase bohren können (lacht).

