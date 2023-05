Thommy Ten und Amélie van Tass: „Familienbetrieb der anderen Art“

Seit 2011 stehen Thommy Ten und Amélie van Tass gemeinsam vor Publikum. Das Mentalmagie-Ehepaar „The Clairvoyants“ berichtet, wie es sich anfühlt, über Jahre auf internationalen Bühnen zu stehen, und wie das Paar immer wieder neue Energie für weitere Shows schöpft.

NÖN: Seit der Verleihung des „Academy of Magical Arts Awards“, der weltweit höchsten Auszeichnung der Zauberbranche, darf man Sie Weltmeister nennen. Was macht dieser Titel mit Ihnen?

Thommy Ten: Wir sind sehr stolz bei den Weltmeisterschaften gewonnen zu haben. Gerade in der Sparte Mentalmagie wurde kein 1. Preis seit über 30 Jahren vergeben. Somit war es eine besondere Ehre für uns!

Thommy Ten, war für Sie schon als Kind klar, dass Sie Zauberkünstler werden wollen?

Thommy Ten: Als ich mit 10 Jahren meinen ersten Zauberkasten in den Händen hielt, hat sich mein Leben verändert. Ich wollte das für immer machen. Klar hatte ich als Kind den Traum ein echter Zauberkünstler zu werden. Ich bin sehr dankbar, dass dieser Traum zur Realität wurde.

Wann wussten Sie, Amélie van Tass, dass Mentalmagie Ihre Passion ist?

Amélie van Tass: Auf der Bühne habe ich mich immer zuhause gefühlt. Als Kind habe ich mit Tanzen begonnen. Bald darauf kam Schauspiel dazu. Zur Mentalmagie kam ich dann gemeinsam mit Thommy. Hier ging es um menschliche Phänomene, das fand ich sehr spannend.

Seit wann stehen Sie nun gemeinsam auf der Bühne?

Amélie van Tass: Wir haben uns 2011 im Zuge der TV-Show „Die große Chance“ kennengelernt. Seitdem sind wir nicht mehr zu trennen und stehen als Duo auf der Bühne.

Sie sind seit zehn Jahren ein Paar und haben letztes Jahr geheiratet. Geht man sich durch das Zusammenarbeiten nicht auch manchmal auf die Nerven?

Thommy Ten: Es ist immer wunderschön, ehrlich! Wir schätzen es tatsächlich gemeinsam auf und hinter der Bühne zusammenzuleben. Wir können die tollen Momente miteinander teilen und falls es einem mal nicht so gut geht, ist der andere eine Stütze.

Amélie van Tass, heißt das, es bringt ausschließlich Vorteile?

Amélie van Tass: Ja, wir sind ein Familienbetrieb der anderen Art. Einzeln würde dies auch gar nicht funktionieren. Unser Zweiergespann – bzw. Dreiergespann mit unserem Hund Koni – schätzen wir sehr.

In den letzten Jahren haben Sie als „The Clairvoyants“ mit Ihren Shows „Einfach zauberhaft“ und „Zweifach zauberhaft“ international große Erfolge gefeiert. Sie spielten 2017 am Broadway über acht Wochen lang teilweise drei Vorstellungen am Tag. Wie schafft man es über diese Zeitspanne, sein Energielevel bei den Shows zu halten?

Amélie van Tass: Das funktioniert durch die Liebe zur Bühne und zu unserem Publikum. Wir wissen nie zu 100 Prozent, was auf uns zukommt. Somit liegt unser Fokus, sobald wir die Bühne betreten, zu 100 Prozent bei den Menschen.

Thommy Ten: Die Dankbarkeit, dass Leute zu unseren Shows kommen, um uns zu sehen, gibt uns all die Kraft und Energie! Außerdem hat jedes Publikum, egal ob 100 Menschen bei einer Firmenveranstaltung, 1.000 Leute am Broadway oder 10.000 in der Wiener Stadthalle, unsere volle Aufmerksamkeit und Energie verdient.

Auch 2021 standen Sie als Headliner für die Vegas Show „America’s Got Talent Vegas Live“ 500-mal vor Publikum. Selbst hier spielten Sie fünf Mal pro Woche, zweimal am Tag. Gewöhnt man sich mit der Zeit an diesen Workflow?

Thommy Ten: Ehrlich gesagt war es ganz schön, eine gute Routine zu haben. Am Morgen ins Fitnesscenter, dann selber kochen, mit dem Hund spazieren gehen und am Abend zwei Shows in Las Vegas spielen. So einen Rhythmus hatten wir noch nie, da unser Leben auf Tour meistens tagtäglich unterschiedlich ist.

Sie heirateten letzten Herbst in Las Vegas und kauften auch in LA ein Haus. Was macht diese Stadt für Sie so besonders?

Thommy Ten: Las Vegas als Stadt ist phänomenal und entwickelt sich zurzeit zur lebenswertesten Stadt in den USA. Man kann ein ganz normales Leben abseits des Strips führen und am Abend steht man auf den größten Bühnen der Welt und hat ein internationales Publikum. Das geht tatsächlich nur hier!

Amélie van Tass: Um Las Vegas gibt es die schönsten und größten Nationalparks der USA. Circa 45 Minuten von unserem Haus entfernt befindet sich ein kleines Skigebiet. Wir haben auch das Circus Center für uns entdeckt, wo man mit Cirque du Soleil-Profis Sachen wie das „Flying Trapez“ oder Trampolin lernen kann.

Momentan sind Sie mit „Zweifach zauberhaft“ auf Abschlusstour durch Österreich und halten für zwei Vorstellungen in St. Pölten. Wie ist es für Sie, nach den weltweiten Tourneen „zuhause“ auf die Bühne zu gehen?

Thommy Ten: Unsere Shows werden zum Großteil in St. Pölten kreiert und geprobt. Von hier gehen sie dann in die Welt und nach Las Vegas. Aber wir kommen auch immer wieder gerne zurück. Der Tourneeabschluss von „Zweifach zauberhaft“ in St. Pölten ist für uns besonders, da wir die Verbundenheit zu Niederösterreich und unserer Heimat sehr schätzen!

Amélie van Tass: Einerseits finden wir es traurig die letzten Shows mit „Zweifach zauberhaft“ zu spielen, da die Show so gut wie nie zuvor läuft und wir jeden Abend auf der Bühne genießen! Andererseits freuen wir uns sehr, unsere vielen neuen Ideen für die neue Show „Dreifach zauberhaft“ umzusetzen. Sie wird nächstes Jahr in St. Pölten Premiere feiern, bevor wir damit auf Welttournee gehen.

Was war Ihre Inspirationsquelle für „Dreifach zauberhaft“?

Thommy Ten: Der Untertitel verrät es schon: „Die Las Vegas Show“! Die letzten zwei Jahre in Las Vegas haben uns so inspiriert, sodass wir ein komplett neues Programm zusammengestellt haben. Wir arbeiten auch mit vielen Leuten aus LA an der Show. Sei es mit der Kostümbildnerin von Lady Gaga, dem Regisseur von „America’s Got Talent“ oder dem Kreativteam von Cirque du Soleil!

Amélie van Tass: Wir bringen Las Vegas nach Österreich, mit neuen Illusionen, zahlreichen interaktiven und mentalmagischen Momenten und viel Humor! Auch unser Hund Mr. Koni Hundini wird viele neue Tricks zeigen.

Ist Ihr Hund bei allen Reisen dabei?

Thommy Ten: Ja, Koni Hundini ist immer mit dabei! Er kennt es nicht anders und solange wir zusammen sind und sein Bett dabei ist, weiß er, hier sind wir jetzt zuhause egal ob für eine Nacht, eine Woche oder länger.

Spielen Sie Ihre Shows beispielsweise in Amerika anders?

Thommy Ten: Das Grundkonzept ist das gleiche. Aus logistischen und sprachlichen Gründen gibt es jedoch ein paar Änderungen. Manche Witze funktionieren einfach anders auf Englisch als auf Deutsch.

Vor Kurzem erschienen zwei Zauberkästen von „The Clairvoyants“. Wie kam es dazu?

Thommy Ten: Meine ganze Karriere hat wegen eines Zauberkastens begonnen. Wir bekamen oft die Frage, wie man denn Zauberei erlernen kann. Die Idee ist seit Jahren im Kopf und nun haben wir mit Piatnik den besten Partner gefunden, um zwei Zaubersets auf den Markt zu bringen – quasi Magie „Made in Austria“.

Amélie van Tass: Wir sehen in unseren Shows immer wieder Kinder und Jugendliche, die selber gerne zaubern. Mit unserem Set „Mind Magic“ bringen wir ihnen bei, wie man scheinbar Gedanken lesen kann. Bei „Card Magic“ zeigt Thommy seine besten Kartentricks.

Ist nach der „Zweifach zauberhaft“-Show beziehungsweise vor der „Dreifach zauberhaft“-Show schon etwas geplant?

Thommy Ten: Vierfach … Scherz! Nein, das soll nun der Höhepunkt unserer Showtrilogie sein. Wir stecken unsere volle Energie in dieses Projekt, bevor wir ein neues starten. Das haben wir die letzten Jahre gelernt. Wir sind jedoch gespannt, was die Zukunft für uns bringt.

Amélie van Tass: Neben den Vorbereitungen für „Dreifach zauberhaft“, ist es auch sehr schön, heuer wieder etwas mehr Zeit in Österreich zu verbringen. Wir freuen uns auf unsere Familie, Freunde, Surfen auf der Donau und Heurigenbesuche.