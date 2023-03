„Urlaub ist für mich eine Strafe“: Martina Reuter bald am Tanz-Parkett

Werbung

NÖN-Styleexpertin Martina Reuter arbeitet beim Teleshopping, ist regelmäßig im deutschen und österreichischen Fernsehen zu sehen und tanzt jetzt auch noch bei Dancing Stars. Wie sie das und ihre zwei Kinder unter einen Hut bekommt, erzählt die Purkersdorferin im NÖN-Gespräch.

NÖN: Wie läuft das Training für Dancing Stars? Am Freitag ist ja schon die erste Show, sind Sie schon nervös?

Martina Reuter: Wir trainieren jeden Tag fleißig und ich kann mir die Choreografie gut merken, jetzt muss ich nur noch im Takt bleiben. Mittlerweile bin ich aber schon etwas erschöpft. Lampenfieber habe ich keines, weil ich ja ohnehin jeden Tag im Fernsehen zu sehen bin. Allerdings glaube ich schon, dass wenn die Band zu spielen beginnt und die Scheinwerfer auf mich gerichtet werden, ich zum ersten Mal einen Herzstillstand und Schweißausbrüche bekommen werde.

Rechnen Sie sich Chancen auf den Titel aus?

Reuter: Ich denke schon, dass ich weit kommen könnte. Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten und Kandidatinnen bin ich sicher der Paradiesvogel der Sendung. Und es wird sicher Leute geben, die mich nicht so toll finden. 50 Prozent finden dich gut und 50 Prozent furchtbar und das ist auch ok so.

Lässt sich das Training gut mit Ihren Jobs vereinbaren? Sie pendeln ja oft mehrmals pro Woche zwischen München, Berlin, Köln und Purkersdorf?

Reuter: Ich bin sowieso ein Mensch, der viel mehr Zeit am Tag hat als andere. Ich nutze einfach jede Sekunde aus, ich brauche keine Ruhephasen. Für mich ist Ruhe der Horror. Ich hasse Ruhe. Und auch Urlaub ist für mich eine Strafe. Wenn jetzt jemand eine Woche mit mir auf Urlaub fahren will, dann sage ich sicher nein. Mir reichen drei Tage, dann bin ich voll aufgeladen.

NÖN-Styleexpertin Martina Reuter ist immer in knalligen Outfits anzutreffen. Für ihre Fernsehsendungen kreiert sie eigene Entwürfe. Foto: Reuter Foto: ORF

Woher nehmen Sie Ihre Energie?

Reuter: Ich trinke keinen Alkohol und schaue, dass ich mich halbwegs gesund ernähre. Bis auf meine Schnitzelsemmel- und Leberkäsesemmelsucht, aber die Semmeln wirken für mich wie ein Apfel – voller Vitamine. Und ich trinke gern Orangensaft, der ist wie ein Energydrink. Außerdem laufe ich jeden Tag, seit ich 20 bin, und ich mache EMS-Training. Und ich lege mich um zehn Uhr ins Bett und schlafe auch sofort ein, mir reichen fünf bis sechs Stunden Schlaf.

Haben Sie denn noch Zeit für Ihre beiden Kinder?

Reuter: Die Leute glauben, dass ich so viel unterwegs bin, aber ich führe ein ganz normales Familienleben mit meinen Kindern. Ich bin jeden Tag zu Hause. Ganz selten übernachte ich woanders. Ich gehe auch nicht gerne auf Events, was soll ich dort machen? Prosecco trinken? Da gehe ich lieber mit meinen Kindern ins Kino und dann zum McDonald’s. Erst gestern habe ich den Meerschweindl-Stall sauber gemacht, bei mir muss es nämlich immer picobello sein. Ich führe ein bodenständiges Leben, fahre keine teuren Autos und trage kein teures Gewand. Wenn ich mir mal Schuhe um 300 Euro kaufe, weil ich sie geil finde, dann ist das etwas ganz Besonderes. Und heutzutage brauchst du nur dein Handy und Internet. Nicht jedes Posting ist aus dem echten Leben. Ich habe einen genauen Posting-Plan. Social Media ist wie ein Unterhaltungssender für die Leute.

Apropos Social Media, bekommen Sie Hassnachrichten?

Reuter: Natürlich kommt das vor. Erst vor Kurzem habe ich ein Mail bekommen, da stand drinnen, ich soll Deutsch lernen, weil ich mich im Fernsehen versprochen habe. Ich bin dankbar für Kritik, schließlich nehmen sich die Leute ihre wertvolle Lebenszeit, um mir zu schreiben. Sie könnten in der Zeit ja auch genauso gut einen Kaffee trinken. Auf Social Media ist das Kritisieren ganz leicht. Wenn sie vor mir stehen, kriegen sie den Mund eh nicht auf.

Sie geben in verschiedenen Sendungen Stylingtipps und helfen Menschen, sich besser zu kleiden. Auch in Ihren Büchern geht es um Mode. Hat Sie dieses Thema schon immer interessiert?

Reuter: Ja, Mode macht einfach gute Laune. Ich habe ja die Lehranstalt für Mode und Bekleidungstechnik absolviert und kenne alle Basics, von Schnitten zeichnen bis zum Bügeln. Das Thema wird nie langweilig, ich habe immer viele witzige Ideen. Für meine Sendungen recherchiere ich ständig, zum Beispiel bei Lady Gaga und Katy Perry. Die besten Einfälle habe ich übrigens beim Laufen, da höre ich „Don‘t stop me now“ von Queen – mein Lebensmotto – und dann kreiere ich Ideen, wie ein Kleid aus Müllsäcken.

Wie würden Sie Ihren eigenen Stil beschreiben?

Reuter: Weiblich und sexy, aber nie mit viel Ausschnitt. Ich bin natürlich modemutig und trage gerne Knallfarben und Neon. Schwarz würde ich nie tragen. Ich schminke mich auch gern und wechsle wöchentlich meine Nagellackfarbe.

Wie hat eigentlich Ihre Karriere begonnen?

Reuter: Ich war in München und habe ein Praktikum bei einem Fernsehsender gemacht, ich bin dann dort hängen geblieben, habe geheiratet und dann bei HSE gearbeitet. Durch meine Scheidung bin ich vor sechseinhalb Jahren mit meinen Kindern zurück nach Purkersdorf gekommen. Das war eine harte Zeit, mich kannte in Österreich niemand. Ich habe bei null angefangen, hatte keine Wohnung und keine Schul- und Kindergartenplätze. Ich habe einmal kurz geheult, als ich mit meinen Eltern beim Ikea Möbel kaufen war, ich musste mir dafür Geld von ihnen leihen. Meine Mutter hat dann zur mir gesagt „Reiß dich zam“ und dann war es auch schon wieder vorbei.

Was hat Sie dann schließlich bewogen, fix in Purkersdorf zu bleiben?

Reuter: Der damalige Bürgermeister Schlögl hat mich unterstützt bei der Wohnungssuche und mit Schule und Kindergarten. Und ich habe einfach alle angeschrieben und narrisch gemacht. Man darf sich für nichts zu schade sein. Und schon bald hat das Moderieren begonnen und die Stylingtipps und der Fashiontalk bei der NÖN. Zu Beginn habe ich sicher 80 Prozent meines Verdienstes wieder in mich investiert. Und ich habe auch viele Dinge ohne Geld gemacht und heute kommt es zurück. Ich bin eine Self-made-Frau.

Was waren Ihre bisher größten Erfolge?

Reuter: Meine Kinder, die sind richtig super. Ich versuche, Ihnen die besten Werte mitzugeben, damit sie richtig coole Menschen werden. Meine Kinder sind auch meine größten Kritiker, oft sagen sie „Mama, heute warst du wieder richtig peinlich“. Aber ich glaube, genau dann war es richtig gut. Beeindruckt waren sie nur, als ich ihnen von Dancing Stars erzählt habe. Das war aber das erste Mal. Beruflich gesehen bin ich auf meine Modekollektion besonders stolz. Die mache ich ja wirklich komplett selbst – von der Ideensuche bis zu den Schnitten. Ich ziehe kurvige Menschen perfekt an. Gerade arbeite ich an der Sommerkollektion für 2024.

Und was sind jetzt noch Ihre beruflichen Ziele?

Reuter: Mein Wunsch wäre eine eigene Show im Hauptabend-Programm. Darin soll es um Frauen gehen, die vor einem Neuanfang stehen und die ich dabei unterstütze. Die Frauen bekommen neue Haare, neue Klamotten, aber ich will ihnen auch Selbstbewusstsein geben. Ich bin der Turbo, damit sie es schaffen. Ich finde ja sowieso, dass wir Frauen uns gegenseitig viel mehr unterstützen sollten. Und ein bisschen ist das ja auch mein Weg. Schön wäre auch noch eine eigene Kosmetiklinie mit Cremen, damit kenne ich mich bestens aus.

Wie haben Sie Ihre neue Liebe kennengelernt?

Reuter: Wir kennen einander schon seit über 20 Jahren von Pro 7. Er hat mich vor knapp zwei Jahren auf Facebook angeschrieben mit „Toll, was du machst“. Und ich habe mir gedacht „Ja, stimmt“. Und jetzt sind wir schon seit damals ein Paar.