„Wir haben eine klassische Reizüberflutungs-Problematik“

NÖN:Sie sind im Berufsverband der österreichischen Psychologinnen und Psychologen der Leiter der Fachsektion Umweltpsychologie. Was kann man sich unter Umweltpsychologie vorstellen?

Schmid: Die Umweltpsychologie ist die Wissenschaft von der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt. Wie wirkt die Natur auf uns und wie verhalten wir uns der Umwelt gegenüber? Aber auch die gebaute Umwelt: Wie wirken Räume auf uns? In einem Bürogebäude, ob es jetzt freundlich ist, hell, sonnendurchflutet, ob man von drinnen auf Grün schaut oder auf eine kahle Wand, das heißt, was macht es mit der Psyche des Menschen, was ist für die Psyche förderlich oder eher schädlich? Aber auch ein weiterer Bereich jetzt in der Forschung, auch in der Praxis, ist natürlich Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutzverhalten. Was braucht es, damit sich Menschen nachhaltig verhalten?

Kann man Klimaangst therapieren? Der Klimawandel ist ja real, der lässt sich nicht wegmachen. Wie kann man aber die Angst davor therapeutisch in den Griff bekommen?

Schmid: Klimaangst ist keine klinische Diagnose. Bei Angststörungen geht es um pathologische Ängste, die entstehen, wenn eine Angst irrational ist. Wenn man eigentlich gesund ist, aber Angst vor einem Herzinfarkt hat, obwohl der Arzt sagt: Sie haben nichts Organisches. Bei der Klimaangst ist es anders, weil die Angst durchaus einen realen Hintergrund hat und je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr Angst kann einem das machen, weil man es ja nicht alleine lösen kann. Insofern ist es nicht pathologisch, sondern grundsätzlich vernünftig. Das ist eine reale Bedrohung, die zu einer intensiven Angst führen kann und zu weiteren Problemen wie Schlafbeschwerden, depressiver Stimmung oder psychosomatischen Symptomen. Da wird es dann pathologisch. Das Entscheidende ist, wie man von der Klimaangst zum Umweltengagement kommt. Das heißt zu sehen, was kann ich selber tun. Also Empowerment, denn immer dann, wenn ich mich gestärkt fühle, etwas mittragen zu können, wird die Angst weniger. Parallel dazu ist es aber auch notwendig, dass man nicht auf seine Ressourcen vergisst und auch mal Abstand hat von diesen Problembereichen. Das hält man psychisch sonst nicht aus.

Ist es also wichtig, von einem passiven Angst-Zustand ins Tun zu kommen?

Schmid: Absolut. Das hilft natürlich: Wo kann ich mich einbringen und etwas tun und gestalten? Logisch kann man bei einem Klimaprotest mitmachen oder im öffentlichen Raum Beete anlegen, sich bei Umweltbewegungen einbringen. Man kann sich ein Lastenfahrrad zulegen oder auf ein E-Auto umsteigen oder, noch besser, öffentlich fahren, wo es geht. Also da sind viele Möglichkeiten. Aus umweltpsychologischer Sicht geht es nicht darum, dass man das auf den Einzelnen abwälzt. Dem Bürger wird teilweise von der Politik und der Wirtschaft vermittelt: Mach du was. Und insofern ist auch wichtig, nicht nur bei sich zu bleiben, sondern sehr wohl die Entscheider zu adressieren. Ich kann durchaus aufzeigen, dass wir von Entscheidern erwarten, dass sie mutig vorangehen.

Wir leben in krisenhaften Zeiten. Wir haben die Coronapandemie hinter uns, in der Ukraine herrscht Krieg. Wir haben den Klimawandel. Und jetzt Kriegszustand in Israel. Bemerken Sie in der Gesellschaft ein Ansteigen des Angstpegels?

Schmid: Wir wünschen uns als Menschen generell eine gewisse Orientierung, eine gewisse Kontrollierbarkeit der Welt rund um uns herum. Jetzt haben wir ganz viele Beispiele erlebt mit sehr viel Unsicherheit. Der Vorteil ist, man gewöhnt sich bis zu einem gewissen Ausmaß auch an stressige Situationen. Nur, wenn dann wieder das Nächste kommt, und das Nächste, und wir können nicht einmal verschnaufen dazwischen, dann überlastet das. Also wir haben eine klassische Reizüberflutungsproblematik. So problematisch der Israelkrieg ist, hier müssen die Regierungen überlegen, wie sie wo unterstützen können, der Einzelbürger kann jetzt eigentlich nichts tun. Wir Menschen springen oft zu schnell an. Es ist natürlich gut, wenn ich informiert bin, aber ich muss nicht alles auf meine Schultern laden. Man darf sich auch immer wieder mal zurücknehmen, ohne dass man total egoistisch wird. Was nicht in meiner Kompetenz ist, muss ein anderer lösen. Das kann manchmal sehr praktisch sein.

Schon während der Coronapandemie war zu bemerken, dass Leute in vergleichsweise harmlosen Situationen immer heftiger ausrasten. Im Straßenverkehr verfolgen sich Autofahrer, weil sie sich bedrängt fühlen, bedrohen sich dann an der Ampel. Ist der Toleranzpegel gesunken?

Schmid: Durch die Covid-Pandemie ist der Anteil der psychischen Belastungen und Störungen deutlich gestiegen. Psychische Störungen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg klar definiert und seither haben sie nicht zugenommen, sie betreffen circa ein Viertel der Bevölkerung. Das ist weltweit so. Aber seit der Pandemie ist es das erste Mal in der Geschichte, dass psychische Störungen tatsächlich zugenommen haben.

Also über diese 25 Prozent?

Schmid: Ja, wir sind ungefähr bei einem Drittel, also ungefähr 33 Prozent. Auch massive Steigerung bei den Jugendlichen, was man ja auch in den Medien mitbekommen hat. Durch die Pandemie mit diesen großen Verunsicherungen, mit einem Auf und Ab von großer Angst bis zur Erleichterung, bis zu wieder Angst, bis zu Ärger und Frustration wegen Lockdown und Co, dann die große Verunsicherung zum Thema Impfung. Die Spaltung der Gesellschaft hat man so nicht vorhergesehen. Und wahrscheinlich haben die Menschen durch die wiederholten Lockdowns verlernt, wie man sozial interagiert. Und die Politik lebt das Aushandeln von Konflikten nicht immer sehr vorteilhaft vor. Es ist nicht so, dass jetzt alle Menschen automatisch aggressiver werden, aber die, die sehr aggressiv und laut sind, sind natürlich sichtbarer. Das sehen wir speziell auf Social Media: Es gibt prozentuell mehr, die neutral sind, nur die posten nichts.

Wir beobachten derzeit einen Anstieg der Suizide und besonders der Suizidversuche, vor allem bei jungen Menschen. Das ist dramatisch, wenn junge Menschen keine Hoffnung mehr haben. An welchen Hebeln müssen wir ansetzen, um wieder Hoffnung zu geben?

Schmid: Generell braucht es noch viel mehr Angebot an kassenfinanzierter psychologischer Therapie. Psychotherapie gibt es schon länger, psychologische Therapie wurde jetzt vom Ministerrat verabschiedet und kommt voraussichtlich nächstes Jahr. Und da braucht es viel mehr Plätze, es braucht offensiveres Herangehen, dass das in Ordnung ist, zur Psychologin, zum Psychologen zu gehen. Dieses Entstigmatisieren ist schon besser, aber da sind wir immer noch nicht dort, wo es sein soll. Wenn ich mir den Fuß breche, dann werde ich das auch nicht selber reparieren, sondern gehe zum Arzt. Das ist das eine. Was es aber braucht, ist, dass die Menschen das Gefühl haben, es gibt eine gewisse Sicherheit.

Es braucht mehr Solidarität, mehr Miteinander, das ist durch Covid und diese Lockdowns verloren gegangen. Und es braucht mehr soziale Kompetenz: In allen Gesellschaftsbereichen muss mehr auf dieses Miteinander geachtet werden.

Es gibt mittlerweile viele junge Menschen, die keine Kinder mehr bekommen wollen, weil sie sagen, sie können ihnen möglicherweise keine Zukunft mehr bieten. Betrachten Sie das als persönliche Entscheidung? Oder ist das ein besorgniserregender Zustand?

Schmid: Es ist besorgniserregend. Eigentlich ist das eines der Alarmsignale auch für die Politik. Wenn das zunimmt, dann muss man sich überlegen, wo versagen denn Politik und Gesellschaft, dass junge Menschen sagen, die Welt steuert auf den Abgrund zu, und es ist nicht verantwortlich, Kinder zu bekommen. Das sind ja starke Alarmsignale und es ist natürlich auch ein gesellschaftliches Problem. Einerseits, weil eine Gesellschaft, die überaltert und zu wenig junge Menschen hat, eine verarmte Gesellschaft ist, von der Dynamik und von dem Miteinander. Und natürlich ökonomisch: Pensionssystem, Fachkräftemangel und Co – es ist ja auch ein wirtschaftliches Thema. Nun geht es natürlich nicht darum, eine Vier-Kind-Politik zu betreiben, im Gegensatz zur früheren Ein-Kind-Politik in China. Aber junge Menschen sollen nicht aufgrund von Angst Entscheidungen treffen, sondern aufgrund von multiplen Möglichkeiten. Sie sollen sagen können „Kinder find ich super, das ist bereichernd“ – oder „nein, ich entscheide mich nicht dafür“. Aber nicht, weil man davon ausgeht, dass in Zukunft alles katastrophal ist.

Ist Zukunftsangst bis zu einem gewissen Grad normal?

Schmid: Die Zukunftsangst hat es in meiner Generation ganz wenig gegeben. Die Vorgängergeneration hat viel aufgebaut und entwickelt. Man ist im Prinzip in einer relativ behüteten Umgebung aufgewachsen und es war klar, es wird immer besser. Das ist jetzt anders. Das „immer besser“ ist einerseits wirtschaftlich nicht mehr erfüllt, es ist ganz stark umweltmäßig nicht erfüllt, weil klar ist, wir steuern auf mindestens zwei Grad zu. Das ist sehr wohl eine Riesenproblematik. Da geht es darum, gemeinsam gegenzusteuern.

