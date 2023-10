Bischof Alois Schwarz: Die Umwelt schützen

Papst Franziskus hat das Mahnschreiben „Laudate Deum“ herausgegeben. Dieses gilt als Nachschärfung zur Umwelt- und Sozialenzyklika „Laudato si“ von 2015. Worum geht es?

Bischof Alois Schwarz: Die Hauptbotschaft erkenne ich im Aufruf des Papstes, auf die globale Klimakrise verantwortungsvoll zu reagieren. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, auf die es gilt, rasch und effektiv zu reagieren. Es gab vor acht Jahren keine Pandemie, keinen Krieg, der uns so nahegekommen ist, wie der in der Ukraine. Alleine diese beiden Tatsachen fordern zu einem Reflektieren und Überarbeiten des damals Geschriebenen auf. Zudem ist auch zu beobachten, dass sich die Dinge in Bezug auf die Klimapolitik nur – wenn überhaupt – ganz langsam verändern. Vermutlich möchte Papst Franziskus deshalb erneut eine energischere Position beziehen, um die Menschen wachzurütteln.

Wo sehen Sie den Unterschied zwischen den Schreiben?

Bischof Schwarz: Für mich lässt sich kein Unterschied, sondern eine Vertiefung erkennen. Einmal mehr betont der Papst, dass wir Menschen unseren Umgang mit der Macht überdenken sollten. Er fokussiert erneut die Position des Menschen. Er betont etwa in „Laudate Deum“, dass der Mensch kein Außenstehender ist, sondern als „Teil der Natur betrachtet“ werden muss.