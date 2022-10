Erika Adensamer: "Der Welt klar zeigen, dass ich den Glauben lebe"

Werbung

Der Sonntag: Als Sie 18 Jahre alt waren, verunglückte Ihr Bruder tödlich. Das beschreiben Sie als erste große Prüfung in Ihrem Glauben . . .

Erika Adensamer: Mein Bruder sollte den Betrieb unserer Eltern erben. Als er kurz vor der Weinlese gestorben ist, war das auch deswegen eine Katastrophe, weil plötzlich der Erbe weg war. Ich konnte meine Eltern nicht im Stich lassen und ging daher nicht wie geplant studieren. Kurz nach der Lese hatte ich ein Schlüsselerlebnis: Ich bin in der Nacht über den Hauptplatz in Baden gegangen und habe einen Stern gesehen. Auf einmal blitzt es in mir auf: Gott ist da und mein Bruder lebt. Trost ist über mich gekommen, ein Gefühl der Geborgenheit.

Sie haben schließlich doch noch studiert und wurden Lehrerin. Und Sie sind in die Politik gegangen. Wie hat Ihr Glaube Ihr politisches Engagement beeinflusst?

Adensamer: In schwierigen Situationen habe ich immer um Kraft gebetet. Darum, dass ich das sage, was gesagt werden muss, auch wenn es nicht bequem ist. Als im Raum stand, dass ich meinem Vorgänger im Bürgermeisteramt nachfolgen könnte, war das eine große Herausforderung für mich. Ich habe zu Gott gesagt: „Wenn du willst, dass ich es mache, dann muss es ohne Intrigen gehen und es muss so klar sein, dass ich ohne groß nachzudenken Ja sagen kann.“ Als es dann wirklich so gekommen ist, wusste ich: Gott will es, er wird mir Kraft geben. Als ich nach drei Jahren gehen musste, war das schmerzhaft. Aber ich wusste: Gott weiß, was er tut.

Ihre geistliche Heimat haben Sie seit einigen Jahren beim Orden der Grabesritter gefunden. Wie kam es dazu?

Adensamer: Das erste Mal wurde ich als Bürgermeisterin gefragt, ob ich nicht zu den Grabesrittern möchte. Als ich 2012 wieder gefragt wurde, dachte ich: Eigentlich ist es notwendig, der Welt klar zu zeigen, dass ich den Glauben lebe. Mich zu binden, an einen Orden, damit Verpflichtungen zu übernehmen, christliche Lebensführung zu vertiefen und jenen Christen zu helfen, die dort leben, wo Jesus gelebt hat: Das waren meine Beweggründe für die Entscheidung.