Getauft mit 21: Georg Sulzmann über seine „Beziehung der Dankbarkeit“

Der Sonntag: Sie haben sich mit 21 Jahren taufen lassen. Was war ausschlaggebend?

Georg Sulzmann: Meine Eltern wollten mir immer freie Wahl in Bezug auf meine Religion lassen. Irgendwann kam ich als orientierungsloser Jugendlicher in eine Phase, in der ich mich viel mit dem Nihilismus befasst habe. Dort habe ich aber keine Antworten auf meine Fragen gefunden. Als ich 16 Jahre alt war, starb mein Vater völlig unerwartet. Das war für mich ein transformatives und traumatisches Ereignis. Ich habe mich viel mit dem Leben nach dem Tod auseinandergesetzt und kam rund um das Begräbnis mit katholischen Christen in Kontakt. Ich habe sehr mit der Tragik gekämpft, dass das Leben mit Leid verbunden ist, und mich immer gefragt, welchen Sinn das Leiden hat. Gleichzeitig habe ich aber auch immer stärker eine tiefe Dankbarkeit für vieles empfunden. Ausschlaggebend für die Taufe war dann mein späterer Taufpate.

Wie hat Ihr Umfeld auf die Taufe reagiert?

Sulzmann: Als junger Mensch ist das ja eher ungewöhnlich. Einige Freunde waren sehr überrascht, ich bin nämlich eher als kritischer Mensch bekannt und wenig andere Organisationen stehen so stark in der Kritik wie die Kirche. Ich habe die Entscheidung aber für mich getroffen. Das, was andere darüber denken, hat keinen Unterschied für mich gemacht.

Hat sich die Beziehung zu Gott entlang Ihres inneren Weges verändert?

Sulzmann: Wir hatten zeitweise durchaus eine kritische Beziehung miteinander, aufgrund der Dinge, die mir widerfahren sind. Ich dachte: Warum? Wie kann der gute, allmächtige Gott es zulassen, dass mein Vater so plötzlich stirbt? Das hat sich im Laufe der Zeit verändert: Mittlerweile ist meine Beziehung zu Gott von Dankbarkeit geprägt.

Gibt es einen Ort, an dem Sie sich kirchlich zu Hause fühlen?

Sulzmann: Da gibt es nicht nur eine Kirche. Aber eine Pfarre, die mir besonders wichtig ist, ist die Pfarre in Deutsch Wagram. Der Pfarrer dort hat mich getauft. Außerdem bin ich in einer Studentenverbindung des Cartellverbandes.