Pastoralassistent Braunsteiner: „Gott hält auch Hadern aus“

Als junger Mensch haben Sie die Bibel gelesen, um zu beweisen, wie unsinnig es ist, sich an ein zweitausend Jahre altes Buch zu halten. Jetzt sind Sie seit dreißig Jahren Pastoralassistent in Stockerau. Wie kam es dazu?

Geri Braunsteiner: Meine damalige Freundin – und jetzige Frau – freundete sich mit einer jungen Frau aus einer evangelikalen Gemeinde an. Diese Freundin hat sie mit ihren Ansichten sehr herausgefordert, und meine Frau wollte ihr gegenüber bessere Argumente haben. Deswegen hat sie mich gebeten, die Bibel zu lesen, damit sie „Munition“ in den Gesprächen mit ihrer Freundin hat. Ich habe also widerwillig damit begonnen, um zu beweisen, was für ein Blödsinn es ist, ein zweitausend Jahre altes Buch zu lesen. Aber den Blödsinn habe ich nicht gefunden, im Gegenteil. Ich habe schließlich beschlossen, Theologie zu studieren. Seit damals habe ich die Bibel fünfzehn, sechzehn Mal gelesen. Besonders das Alte Testament fasziniert mich sehr.

Haben Sie auch einmal mit Gott gehadert?

Braunsteiner: 2001 ist mein damals bester Freund tödlich verunglückt. Damals habe ich massiv gehadert und habe Gott alles geheißen. Ich habe aber auch gewusst, dass Gott das aushält. Meinen Glauben hat das sehr vertieft.

Ist der Job heute noch der, der er vor drei Jahrzehnten war?

Braunsteiner: Was gleich bleibt, ist die Arbeit mit Menschen. Das ist das, was ich liebe: Mit Menschen in Kontakt treten. Deshalb arbeite ich seit 15 Jahren auch als Psychotherapeut.