„Lieber an das Sein glauben“

Was Spiritualität betrifft, haben Sie schon in jungen Jahren Erfahrung gesammelt – aber nicht in der Kirche...

Reinhard Sypal: In meinem Umfeld hatte niemand etwas mit der Kirche zu tun. Meine Mutter hat aber viele spirituelle Dinge ausprobiert. Mit ihr bin ich auf esoterische Kurse gefahren, später hat mich der Buddhismus stark angezogen. Ich war mir lange sicher, dass das mein Weg ist. Aber irgendwann hat mir etwas gefehlt.

Was war das?

Sypal: Im Buddhismus ist das große Ziel die Auflösung der Person im Nirvana, das Nichts. Vor allem während des Bundesheeres, einer Zeit, in der ich oft durchbeißen musste, habe ich mich gefragt, was denn der Sinn im Leben ist. Dazu kam, dass ich damals schon mit meiner jetzigen Frau zusammen war und mir klar war, dass ich sie unbedingt heiraten möchte. Ich wollte ein anderes Familienbild an die nächste Generation weitergeben, als ich es selbst erfahren habe. Ich selbst bin ohne Vater aufgewachsen, das hat etwas mit mir gemacht.

Im Zuge der Verlobung hatten Sie dann ein wichtiges Gespräch mit einem Pfarrer...

Sypal: Ich habe von Freunden viel Positives über die Kirche erzählt bekommen. Also haben meine Frau und ich beschlossen, den Pfarrer zu treffen. Ich hatte vor, ihm bei unserem Gespräch zu erklären, was für ein Blödsinn es ist, was Christen glauben. Zugleich war ich aber auch neugierig. Schließlich hat der Pfarrer mir auf liebevolle Art erklärt, wie viel besser es ist, an das Sein zu glauben, als an das Nichts. Und er hat mir den Jugendkatechismus mitgegeben. Dabei habe ich gemerkt, wie wenig ich eigentlich darüber weiß, was die Kirche lehrt. Und wie schön das ist, zum Beispiel wie schön die kirchliche Idee von Ehe und von Familie ist. Fasziniert hat mich auch, dass es im Christentum um eine Person geht. Ich kann ihn jeden Tag in der Kirche besuchen und ihm natürlich überall begegnen.