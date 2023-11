Notfallseelsorger Stigler: „Wir sehen uns als Anwälte der Angehörigen“

Sie helfen Menschen bei Unfällen und in schweren Krisensituationen. Solche psychologische Unterstützung bieten auch Kriseninterventionsteams an. Was ist das Spezifikum der Notfallseelsorge?

Martin Stigler: Wir nehmen in Krisensituationen die spirituellen und rituellen Bedürfnisse von Betroffenen und Angehörigen wahr und bieten Gebet und Rituale, auch Verabschiedungen von Verstorbenen direkt am Unfallort an. Wir vermitteln auch sehr oft zwischen den Einsatzkräften und den Angehörigen.

In welcher Hinsicht ist dabei Vermittlung notwendig?

Stigler: Wenn beispielsweise noch die Todesursache eines Verstorbenen zu klären ist, darf dieser nicht berührt werden. Den Angehörigen ist es aber ein Bedürfnis, sich in Ruhe zu verabschieden. In diesen Fällen sehen wir uns als Anwälte der Angehörigen und besprechen uns mit den Einsatzkräften.

Sich noch am Unfallort von einem unerwartet verstorbenen Angehörigen zu verabschieden, ist eine absolute Ausnahmesituation. Wie gehen Sie dabei vor?

Stigler: Wenn es passend ist, zünden wir eine Kerze an, sprechen ein kurzes Gebet, machen ein Kreuz auf die Stirn. Wichtig ist, den Angehörigen Zeit zu geben. Meine letzte Verabschiedung war bei einem Verkehrsunfall. Die Partnerin des Verstorbenen ist an der Unfallstelle eingetroffen, und ich habe sie zunächst darauf vorbereitet, was sie erwartet. Wir sind schweigend zur Trage gegangen, auf der der Verstorbene lag. Die Feuerwehr hat mit einer Decke einen Sichtschutz gemacht, so konnte die Frau ihren Partner noch umarmen. In solchen Momenten sind sehr starke Emotionen da, da ist es unsere Aufgabe als Notfallseelsorger, diese auszuhalten.

Als Notfallseelsorger werden Sie mit erschütternden Situationen konfrontiert – vor allem, wenn junge Menschen sterben. Wie damit umgehen?

Stigler: Mich trägt die Überzeugung, dass die Verstorbenen an einem Ort sind, an dem es ihnen gut geht. Beim Einsatz konzentriere ich mich auf die Menschen, die zurückgeblieben sind. Ich versuche, sie behutsam zu begleiten und eine Sprache für das zu finden, was passiert ist. Vor allem im Zusammenhang mit Suizid ist es wichtig, mit den Angehörigen wertschätzend darüber zu sprechen. Wenn die Angehörigen mit Fragen auf mich zukommen wie ‚Warum lässt Gott das zu?‘ oder ‚Was habe ich verbrochen?‘, hüte ich mich davor, eine vorschnelle Antwort zu geben. Ich habe schon oft gemerkt, dass es sehr hilfreich für die Betroffenen ist, wenn sie in irgendeiner Form in einem christlichen Kontext stehen.

Was tun Sie, um die Last Ihrer Einsätze nicht in Ihr Leben mitzunehmen?

Stigler: Ich gebe die meisten Anliegen und schmerzhaften Momente sofort an Gott ab. Wenn ich diese Last nicht auflösen kann, rede ich mit dem Pfarrer oder mit Ordensschwestern, die ich um ihr Gebet bitte. Unsere Mitarbeiter und ich gehen auch regelmäßig in Supervision. Ich selbst habe schon einige Grenzsituationen erlebt und weiß, wie wichtig es ist, auf sich selbst aufzupassen.