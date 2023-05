Petra Strohmaier: „Mesnerdienst ist eine Ehre“

Sie sind Pfarrgemeinderätin und Mesnerin in Hennersdorf. Der Mesnerdienst hat für Sie eine spirituelle Dimension...

Petra Strohmaier: Als Mesnerin bin ich eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn da. So habe ich viel mehr Zeit, mich auch innerlich auf die Messe vorzubereiten. Ich lese meistens schon zu Hause die Lesungen. In der Kirche halte ich ein kurzes Gebet vor dem Tabernakel. Für mich ist das Mesnern eine Ehre, ich schenke diese Zeit für Jesus und für die Gemeinschaft in der Pfarre. Die Ruhe, die ich dabei erfahre und die mir auch mein persönliches Gebet gibt, hilft mir sehr bei meiner Arbeit im Krankenhaus.

In der Palliativpflege haben Sie täglich mit Krankheit, Sterben und Tod zu tun. Wie übt man so eine Arbeit aus?

Strohmaier: Ich habe mit Menschen unterschiedlichen Alters zu tun, beispielsweise mit Hirntumoren, die auch Wesensveränderungen mit sich bringen. Viele von ihnen haben große Angst. Das Wichtigste ist, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Dabei braucht es Selbstpflege meinerseits, damit ich ehrliches Mitgefühl empfinden kann, ohne mitzuleiden.

Sprechen Sie mit Ihren Patienten auch über Fragen über Gott und das Leben nach dem Tod?

Strohmaier: Viele der Patienten begleite ich ein, zwei Jahre, wir sprechen natürlich auch über solche Themen. Wichtig ist, dass jeder hier seine Religion gut ausüben kann.