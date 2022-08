Mit der Angst umgehen: Josef Weismayer im Gespräch

Werbung

SONNTAG: 366 Mal kommt in der Hl. Schrift der Satz „Fürchtet euch nicht“ vor. Wovor haben sich die Menschen der Bibel zur Zeit Jesu gefürchtet?

Josef Weismayer: „Fürchte dich nicht – Fürchtet euch nicht!“ Diese Aufforderung findet sich in Texten der Heiligen Schrift, wo Gott sich den Menschen zeigt oder wo ein Engel auf die Gegenwart Gottes hinweist. So spricht der Verkündigungsengel die Jungfrau Maria an (Lukasevangelium 1,30), auch die Botschaft an den Priester Zacharias über die Geburt Johannes des Täufers (Lukasevangelium 1,13) wird mit diesen Worten eingeleitet. Bei der Begegnung mit dem Höheren, Größeren, letztlich mit Gott gebührt „Ehrfurcht“. Aber diese Furcht wird von Gott her überwunden, indem er sich dem Menschen zuwendet, uns in seinen Heilsplan miteinbezieht.

Welche Antworten darauf hatte die frühe Christenheit?

Weismayer: Die entscheidende Wende in der Überwindung der Angst war und ist die Offenbarung des liebenden Gottes. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist in Jesus Christus als der Gott mit uns und für uns offenbar geworden. Er ist und bleibt unbegreifbares Geheimnis, aber als der Liebende. Diese Offenbarung gibt Hoffnung und Zuversicht. Das wird im großen Gebetbuch Israels und der Christen, dem Psalter, deutlich. Eine große Zahl dieser Klage- und Bittgebete zeigt eine gleichbleibende Struktur: Vor dem lebendigen und allmächtigen Gott werden Bedrängnisse und Leiden ganz konkret, oft sehr drastisch angesprochen. Aus diesen „Klagen“ werden „Bitten“ um Befreiung, um Gesundheit und Wohlergehen. Und fast alle „Klagepsalmen“ enden mit der Zuversicht, dass diese Bitten nicht ungehört bleiben, manchmal spricht der Beter schon seinen Dank aus für das gute Ende seiner Not.

Wie reagierte Jesus auf die Ängste seiner Zeit?

Weismayer: In der Bergpredigt mahnt Jesus, sich nicht ängstlich zu sorgen: „Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? … Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht.“ (Matthäusevangelium 6,31 f.) Damit ist nicht die selbstverständliche Sorge für das Morgen abgewertet. Aber doch gilt: „Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage.“ (Matthäusevangelium 6,34) Die christliche Verkündigung hat die Angst der Menschen wesentlich auch durch die Mobilisierung der Mitmenschlichkeit beantwortet. Der Gottesdienst ist ja nur dann echt und aufrichtig, wenn er begleitet ist von helfendem Dienst an den Mitmenschen.

Warum ist das Christentum eine „Religion der Angstüberwindung“, wie der Religionsphilosoph Eugen Biser lehrte?

Weismayer: Angst wird dadurch überwunden, dass die Aussichtslosigkeit überwunden wird. Die Perspektive des „offenen Himmels“ ist die Perspektive des Christentums. Jesus Christus hat mit seiner Auferstehung die Grenzen des Todes überwunden und damit uns eine tragfähige Hoffnung gegeben. Dadurch werden die Ängste unseres Lebens nicht geschönt und weniger bedrängend. Aber der Sieg über den Tod ist stärker.

Wie kann die Heilkraft des Christentums wiedergewonnen werden?

Weismayer: Die „Heilkraft“ des Christentums ist der Glaube an den lebendigen Gott. Wo wir uns vom liebenden Gott gehalten und begleitet wissen, verändern sich die Dimensionen und die Perspektiven. Das gilt für den Einzelnen. Und das gilt auch für die Gemeinschaft der Menschen.