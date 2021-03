NÖN: Die Pandemie dauert nun schon ein Jahr und hat viele Ängste ausgelöst. Warum?

Peter Kampits: Krankheit, Leid und Tod wurden lange Zeit hindurch tabuisiert. Wir erlagen einem Jugendwahn, wir dachten, wir werden uralt, unsere Organe würden einfach ersetzt und die Unsterblichkeit steht uns bevor. Und nun werden wir plötzlich an die Endlichkeit des Lebens erinnert. Damit können wir uns nur schwer abfinden. Wir haben verlernt, die Endlichkeit zu akzeptieren. Die Endlichkeit hat aber auch etwas Gutes, denn wer möchte unsterblich sein? Die ewige Wiederkehr ist aus ethischer Sicht etwas Furchtbares.

Es gibt ja durch die Lockdowns keine Ablenkungen mehr. Wirkt sich das aus?

Kampits: Wir sind wieder auf uns selbst zurückgeworfen, fast existenzialistisch auf das nackte Dasein. Wir stehen vor einem Nichts. Die ganzen Oberflächlichkeiten fallen weg. Die Menschen sind eingeschränkt, die Lebendigkeit der Kommunikation fällt aber ebenso weg.

Welche Rolle spielt der Staat in dieser Krise?

Kampits: Das Verhältnis des Staates zum Individuum und zur Gesellschaft ist problematisch. Der Staat wird immer mehr zur Biopolitik, wenn nicht gar zur Biomacht über den Menschen. Es wird über unsere Gesundheit und unsere Körperlichkeit entschieden, nach der Devise „überwachen und strafen“. Jetzt bin ich bei der ethischen Dimension: Statt dass der Staat animiert und Möglichkeiten der Selbstverantwortung schafft, wird das Vertrauen durch permanenten Murks zerstört.

Die Bioethikkommission, dessen Mitglied Sie sind, hat sich gegen eine Impfpflicht ausgesprochen, jedoch eine Impfung vulnerabler Menschen empfohlen. Rechtfertigt es eine Pandemie, dass der Staat in die körperliche Unversehrtheit des Einzelnen eingreift?

Kampits: Ethisch ist das nicht zulässig. Hier muss mit großer Behutsamkeit vorgegangen werden. Das gilt auch für Eingriffe in Menschen- und Freiheitsrechte, die sonst immer beschworen werden. Es gilt das Prinzip des gelinderen Mittels. Hier läuft der Staat Gefahr, Übergriffe zu setzen, die nicht mehr zu rechtfertigen sind. Es müsste die Zivilgesellschaft gestärkt werden, es müsste mehr Widerstand geben, denn hier werden Grenzen überschritten. Die körperliche Unversehrtheit ist ein hohes Gut. Wir erleben eine gespaltene Gesellschaft: Es gibt Impfwillige, und es gibt eine große Gruppe von Menschen, die sich nicht impfen lassen kann oder will. Auch der Wille, sich nicht impfen zu lassen, ist legitim. Man geht hier ja auch ein Risiko ein, etwa wegen der Nebenwirkungen. Daher muss man eine Risikoabschätzung vornehmen, etwa bei jungen, gesunden Leuten. Da kann man nicht einfach mit dem Rasenmäher drüberfahren. Ich halte daher die Stellungnahme des deutschen Ethikrates für sehr vernünftig: Es ist viel zu früh für eine Diskussion über eine Impfpflicht, da wir noch keine Risikoabschätzung vornehmen können.

Es ist viel die Rede von der wissenschaftlichen Evidenz. Herrscht hier nicht ein Missverständnis, was Wissenschaft kann und soll?

Kampits: Die Wissenschaft ist keine heilige Kuh. Sie arbeitet mit Hypothesen, die immer zu hinterfragen und revidierbar sind. Das sieht man ja an den unterschiedlichen Meinungen, etwa bei den Virologen. Die Wissenschaft hat den Auftrag der Wahrheitsfindung. Sie hat aber keine endgültigen Resultate oder Wahrheiten, denn sie ist ja keine Theologie. Ich habe etwas gegen das „evidenzbasierte“ Wissen einzuwenden, denn die Medizin ist keine exakte Naturwissenschaft. Das ist ein Irrglaube. Sie ist eine Handlungs- und Orientierungswissenschaft. Selbst wenn sie auf statistischen Größen aufbaut, ist sie immer revidierbar.

Unter Medizinern gab es von Beginn der Pandemie an keinen wissenschaftlichen Diskurs. Gegenmeinungen wurden nicht gehört oder diskreditiert. So kann es doch nicht funktionieren, oder?

Kampits: Vollkommen richtig. Das kritische Element und der Diskurs sind ungeheuer wichtig. Wissenschaft bedeutet kommunikatives Handeln und Vielfalt. Die Konsequenzen daraus muss man im Hinblick auf die Autonomie uns selber überlassen. Doch Autonomie gibt es derzeit keine. „Meine Freiheit findet ihre Grenze an der Freiheit des anderen.“ Dieser Stehsatz ist falsch, er muss umgekehrt gelten: „Die Freiheit des anderen findet ihre Grenze an meiner Freiheit.“ Es braucht daher ein kritisches Ethos. Die Ethik weiß um das Ungefähre, sie weiß, dass es auch anders sein könnte. Im Gegensatz zum Moralisten, der weiß, was Gut und Böse ist. Leider hat sich die Politik immer mehr der Technik, der Digitalisierung und der Naturwissenschaft unterworfen. Sie vergisst, was eigentlich ihre Aufgabe wäre: uns ein gutes und geglücktes Leben zu ermöglichen.

Ist es Aufgabe der Politik, Leben zu retten?

Kampits: Nein, das finde ich nicht. Lebensretter sind vielleicht Mediziner oder Sanitäter, aber nicht Politiker.

Was würden Sie sich als Ethiker und Philosoph wünschen?

Kampits: Von der Politik, dass sie ihre eigenen Grenzen einsieht und ihre Autorität und Allmacht zurücknimmt und ihre Unzulänglichkeit wahrnimmt. Dass die Politik unterstützen und nicht unterdrücken und bedrängen sollte. Und dass wir unsere Endlichkeit einsehen und den guten Gedanken der Solidarität umsetzen.