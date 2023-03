„Nicht belehren, sondern Vorbild sein“

Werbung

Sie sind seit Jänner Präsidentin des Vereins Pilgrim. Dieser möchte ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Spiritualität schaffen und führt dafür Projekte in Schulen, Pfarrgemeinden oder Bildungshäusern durch. Beim Verein dabei sind Sie bereits seit 20 Jahren. Wie setzen Sie Nachhaltigkeit persönlich in Ihrem Alltag um?

Christine Wogowitsch: Meine Eltern hatten eine Landwirtschaft, ich bin also mit der Schöpfung und der Verantwortung für diese groß geworden. Auch als Vizerektorin an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik war das Thema Nachhaltigkeit sehr zentral für mich. In meinem Alltag möchte ich niemanden belehren, sondern durch mein persönliches Tun Vorbild sein.

Was sind Ihre Inspirationsquellen?

Wogowitsch: Ich bin evangelische Christin: in der evangelischen Kirche gibt es die sogenannten Tageslosungen, das sind für jeden Tag je ein Vers aus dem Alten und einer aus dem Neuen Testament. Diese Verse inspirieren mich, meinen Tag zu gestalten und mein christliches Leben zu überprüfen.

Gibt es bei Pilgrim ein Projekt, das Ihnen aus zwanzig Jahren in besonderer Erinnerung geblieben ist?

Wogowitsch: Ich denke da an ein Schulprojekt in Mattersburg. Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen gestalten einen Garten und produzieren Lebensmittel. Das Tolle ist: Ein Pilgrim-Projekt wirkt oft als Initialzündung, sodass sich die Beteiligten fragen, was sie noch alles tun können. Mir als Präsidentin ist es ein Anliegen, die Projekte besser zu vernetzen und Institutionen, die mitmachen möchten, noch besser zu begleiten. Dabei sind wir übrigens von Mitgliedsbeiträgen abhängig. Je besser unsere finanzielle Situation ist, umso mehr können wir in Materialien investieren. Bei Pilgrim ist es immer sehr spannend zu sehen, wie Menschen, die mit unterschiedlichen Privilegien und Ressourcen ausgestattet sind, ihren Beitrag leisten.