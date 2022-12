Paul Riedel: „Kraft aus dem Glauben ziehen“

Werbung

Sonntag: Mittlerweile studieren Sie das dritte Jahr am ITI in Trumau – und zwar Philosophie und Theologie. Möchten Sie später einmal Priester werden?

Paul Riedel: Ich bin kein Seminarist. Ich weiß noch nicht, wo mein Weg hinführt. Auf jeden Fall bin ich sehr froh über meine Zeit am ITI. Das reiche soziale Leben und das große geistliche Angebot hier sind ideal für mich, um mich auch der Frage nach meiner Berufung zu widmen.

Wie stellen Sie sich dieser Frage? Unruhig? Gelassen?

Riedel: Ob ich gelassen bin oder eher Ängste habe, was die Zukunft und meine Entscheidung für ein geistliches Leben angeht, hängt stark vom jeweiligen Tag ab. Ich habe zweimal die Benediktiner in Nursia besucht, um sie näher kennenzulernen. Dort hat es mir sehr gut gefallen, ich durfte großen inneren Frieden erfahren. Dann wiederum gibt es Tage, an denen mich die Frage nach einem geistlichen Weg sehr beschäftigt. Es ist ja auch ein großer Schritt, in ein Kloster einzutreten.

Sie haben in Trumau die griechisch-katholische Liturgie für sich entdeckt. Was fasziniert Sie daran?

Riedel: Die große Andacht, die würdevolle Art, Liturgie zu feiern, mit den schönen Gewändern und Gesängen. Die äußere Form drückt aus, wie wichtig den Feiernden die Liturgie ist. Das Weihrauchfass zum Beispiel ist ungewöhnlich: Es sind dran kleine Glöckchen befestigt, die jedes Mal bimmeln, wenn es geschwenkt wird. Beim Feiern werden alle Sinne angesprochen: Man hört die Gesänge und die Glöckchen, sieht und riecht den aufsteigenden Weihrauch, singt selbst bei den mehrstimmigen Gesängen mit. All das soll zu dem führen, was den Sinnen verborgen ist.

Sie stammen aus Greifswald in Norddeutschland und gehören mit Ihrer Familie der katholischen Minderheit an. Wie hat das Ihren Glauben beeinflusst?

Riedel: Nur drei Prozent der Menschen in meiner Heimat sind katholisch, ich war in meiner Schulzeit immer der einzige Katholik in meiner Klasse. In meiner Familie war der Glaube wichtig, auch unter einem System, das ihm völlig entgegengesetzt war. Die Geschichten meiner Großeltern, wie sie ihren Glauben im Sozialismus gelebt haben, haben mich immer beeindruckt. Es ist ermutigend zu hören, wie man auch in schwierigen Umständen Kraft aus dem Glauben ziehen kann.