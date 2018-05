NÖN: Zurzeit läuft die Kampagne „Sicher? Nur mit Ihrer Apotheke“. Was steckt dahinter?

Peter Gonda: Sinn der Kampagne ist es, die Rolle der Apothekerinnen und Apotheker im richtigen Licht darzustellen. Apotheker werden viel zu wenig als Dienstleister im Gesundheitssystem wahrgenommen. Dabei ist der Apotheker „Der primäre Primärversorger“.

Wie meinen Sie das?

Gonda: Apotheken bieten einen niederschwelligen Zugang zum Gesundheitssystem. Apotheker stehen zu nahezu jeder Tages- und Nachtzeit in Wohnortnähe zur Verfügung. Sie versorgen die Bevölkerung mit einem umfassenden Sortiment an Arzneimitteln und bieten wertvolle, fachliche Beratung.

Jeder kann ohne Voranmeldung kommen und sein Problem schildern – und das dank Bereitschaftsdienst 24 Stunden am Tag. Der Bereitschaftsdienst kostet übrigens die Apotheken 33 Millionen Euro jährlich und wird von den Apotheken nahezu zur Gänze selbst finanziert.

Kunden und Patienten können sich mit vielen gesundheitlichen Fragen an Apothekerinnen und Apotheker wenden und bekommen zu einem hohen Prozentsatz Hilfe.

Welche Vorteile hat die Betreuung in Apotheken?

Gonda: Es ist eine – im Vergleich – kostengünstige Hilfe für den Patienten und das Gesundheitssystem. Würde der Patient mit den gleichen Beschwerden statt dessen zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen, würde das für das Gesundheitssystem hohe Kosten bedeuten. Hohe Kosten, die von vielen unterschätzt werden, die aber durch das Bestehen von Apotheken vermieden werden können.

Was passiert eigentlich, wenn die Verletzungen größer sind? Oder mehr als nur leichte Beschwerden vorliegen?

Gonda: Braucht der Patient ärztliche Hilfe, wird er von den Apothekerinnen und Apothekern an Ärzte verwiesen.

Ein Thema der Kampagne ist die Beratung rund um die Einnahme von Arzneimitteln. Welche Bedeutung kommt hier Apothekerinnen und Apothekern zu?

Gonda: Wenn man will, dass die nötige Fachinformation weitergegeben wird, gibt es nur den Weg über die Apotheken – also die Abgabe von Arzneimitteln ausschließlich in der Apotheke.

Was passiert, wenn Arzneien nicht nur in Apotheken, sondern auch in Geschäften verkauft werden?

Gonda: Das sieht man in Ländern, in denen das erlaubt ist. Gesundheitliche Folgeschäden verursachen massive Kosten, die die Allgemeinheit tragen muss.

Apropos Medikamentenabgabe: Rezeptpflichtige Medikamente im Internet zu bestellen, ist in Österreich verboten. Aber rezeptfreie darf man bestellen. Wo lauern hier Gefahren?

Gonda: Kunden kaufen sich aus Gewohnheit Medikamente, die sie kennen oder weil sie im Trend liegen. Oft sind das aber die falschen Medikamente für das aktuelle Problem. Eine persönliche Beratung in der Apotheke kann dabei helfen, das richtige Medikament zu finden.

Vielleicht denken manche über einen Internetkauf nach, weil sie nicht vor anderen Kunden in der Apotheke sprechen wollen. Was kann man da tun?

Gonda: Einfach dem Apotheker sagen, dass man ein vertrauliches Gespräch haben möchte. Für heikle Themen gibt es in fast allen Apotheken einen separaten Bereich, in den man sich zurückziehen kann.

Welche Themen werden häufig in Apotheken angesprochen?

Gonda: Impfungen zum Beispiel. Hier leisten wir einen wesentlichen Beitrag, um Bewusstsein für die Gefahren der teilweise sehr schweren Krankheiten und Impfungen zur Vorbeugung zu schaffen. Zum Beispiel rund um Zeckenimpfung, Grippeimpfung, Masernimpfung. Impfkritiker vertreten gerne die Theorie, dass man Krankheiten durchleben soll und sich nicht impfen zu braucht. Das ist wie bei einer Versicherung. Wenn es gut geht, ist alles in Ordnung. Aber: Wenn nicht, ist es ein Problem. Und man hätte sich eine Versicherung im Nachhinein dringend gewünscht.

Was wird Apotheken in naher Zukunft beschäftigen?

Gonda: Die Apotheken werden ins Elga-System eingebunden. Das ist ein großes Projekt. Bis Februar nächsten Jahres wird Niederösterreich angeschlossen sein. Die EU-Fälschungssicherheitsrichtlinie zwingt die Apotheken zu teilweise grundlegenden Änderungen ihrer internen Abläufe, ein erheblicher Mehraufwand. Beide, Elga und EU-Fälschungssicherheitsrichtlinie, laufen über spezielle Datenkanäle und zentrale Server, was die Arbeit in der Apotheke im Tempo bremsen wird. Außerdem muss die Kommunikation mit dem Server immer funktionieren. Eine Herausforderung.

Und: Was bringt die Zukunft von Apotheken-Kunden?

Gonda: In Apotheken werden auch immer wieder Screenings durchgeführt. Zum Beispiel in Bezug auf Cholesterin, Blutdruck, Zucker … Hier ist ein Projekt in Kooperation mit dem Land Niederösterreich angedacht.