Pfarrer Patrick Hofer: Authentisch Priester sein

SONNTAG: Sie übernehmen in Wiener Neustadt als Kurat einen großen Teil der Begräbnisse und machen das ausgesprochen gern. Warum gerade Begräbnisse?

Patrick Hofer: Ich habe schon bei meinem Praktikum in Ober St. Veit – damals war ich noch kein Priester – die Erlaubnis bekommen, Begräbnisse zu halten. Das war der erste pastorale Dienst, den ich selbstständig ausüben konnte. Begräbnisse habe ich dabei immer als pastorale Chance erlebt. Man kommt mit den Menschen ins Gespräch, auch mit denen, die schon sehr lange keinen Kontakt mehr mit der Kirche hatten. Die, da ein lieber Mensch verstorben ist, Begleitung und Trost durch die Kirche und einen Priester suchen.

Abgesehen von Begräbnissen, was mögen Sie sonst noch an Ihrem Dienst als Kurat?

Hofer: Für mich ist es eine große Freude und zugleich Herausforderung, dass ich als Kaplan eine Leitungsfunktion übernehmen darf. Ich bin für die Gemeinde hier verantwortlich. Am Anfang war das gar nicht so einfach, weil alles neu war. Ich musste erst lernen, wie man Sitzungen leitet. Enttäuschend ist für mich, wenn man viel Zeit und Energie in manche Bereiche der Pastoral investiert und dann wenig Ergebnisse sieht.

Worauf können Sie in Ihrem priesterlichen Dienst auf keinen Fall verzichten?

Hofer: Authentisch Priester sein kann ich nur, wenn ich meine Beziehung zu Gott pflege. Ich habe mich bereits vor der Priesterweihe mit Meditation und Kontemplation beschäftigt. Diese Stille ist für mich sehr wertvoll.