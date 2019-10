Klimaschutz ist ein großes Thema. Wie sollten wir damit umgehen?

Sepp Friedhuber: Klimaschutz ist ein globales Problem, das wir einzeln nicht lösen können werden. Es ist von immenser Bedeutung, dass der Begriff „Klimaschutz“ schon von klein auf in den Köpfen verankert wird und wir diesen auch aktiv leben. Wir müssen ein Bewusstsein um die kritische Situation unseres Planeten entwickeln, Bewusstseinsbildung leisten – für die eigene und für künftige Generationen.

Vor allem müssen wir lokale und globale Entscheidungsträger dazu bringen, verantwortungsvoll gegenüber unserem Planeten zu handeln. Ich weiß, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, aber wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren! Sagt ein tibetisches Sprichwort.



Wo liegen Ihrer Meinung nach die großen „Klima-Baustellen“ bei uns?

Friedhuber: Mich erschüttert, dass in manchen Skigebieten, wenn schon zwei Meter Schnee liegen, noch Unmengen an Wasser und Energie für die Beschneiung von Skipisten vergeudet werden, wie heuer etwa in Hinterstoder. In Skigebieten versucht man, mit immer mehr Technologie die Folgen des Klimawandels zu verschieben, aber irgendwann ist das Ende absehbar. Zurück bleibt eine zerstörte Natur, die für nachhaltigen Tourismus nichts mehr taugt.

Die Bodenversiegelung ist auch ein großes Thema. Neue Wohnsiedlungen werden errichtet anstatt alte zu sanieren. Ich sehe auch die Illusion eines vollständigen Umstiegs von Verbrennungs- auf Elektromotoren skeptisch.

Was sind Ihre Gründe dafür?

Friedhuber: Wenn 85 Prozent der Güter auf der Straße transportiert werden und nur 15 Prozent auf der Schiene, dann ist es müßig nachzudenken, was letztlich der „Kleine“ bewirken kann. Doch die Frächterlobby ist so mächtig, dass sich die Politik nicht traut, dagegen anzutreten. Es ist pervers, dass der Transport eines Flachbildfernsehers von Taiwan zu uns 2,70 Euro kostet und dass Schnittlauch, Knoblauch und Semmelrohlinge aus China importiert werden. Oder muss man wirklich zu Weihnachten Erdbeeren aus Südafrika essen?

Was nützt es uns, wenn wir alle Elektroautos fahren, aber einen immensen Mehraufwand an Energie haben? Zeitgleich werden in anderen Ländern, etwa in Chile, unfassbare Umweltsünden im Zug der Lithiumförderung für die Batterien der E-Fahrzeuge begangen.

Sie kämpfen für den Klimaschutz, reisen aber sehr viel. Wie ist das vereinbar?

Friedhuber: Das ist ein heikles Thema und eine Frage der Sicht über den Tellerrand. Wer nicht reist, sieht nichts und kann auch nichts erzählen, was woanders gut oder eben auch falsch läuft und diese Eindrücke dann anderen vermitteln oder davor warnen. Das ist meine Form der Entschuldigung für mein Reisen. Neben dem Erleben grandioser Landschaften und Kulturen müssen wir dabei unsere Augen öffnen für das, was der Mensch unserem Planeten antut, und daraus Lehren ziehen. Das sollte eine der Konsequenzen aus unseren Reisen sein.

Wenn alle anpacken, unserer Erde zu helfen, in der jeweiligen Heimat oder auch in fremden, vielleicht zuvor bereisten Ländern, kann weit mehr bewirkt werden, als wenn Milliarden in die Erforschung der Besiedelung des Mars gesteckt werden. Wir haben nur einen Planeten, auf dem wir gut leben können.

Viele Reisen führten Sie zum Nordpol. Wie geht es Ihnen, wenn Sie den Rückgang des Eises sehen?

Friedhuber : Der Klimawandel ist hier sichtbar wie sonst nur an den Gletschern, etwa dem Dachstein, wo ich kürzlich mit Peter Kalteis einen TV-Beitrag gedreht habe. In wenigen Jahren sind in der Arktis riesige Eisflächen und Gletscher verschwunden. Die Erde hat schon viele Katastrophen überstanden und wird auch den derzeitigen Klimawandel überstehen. Doch wie die Menschheit das übersteht, das ist die Frage. Wir müssen einen Flächenbrand der Bewusstseinsbildung auslösen und den politischen Druck konzentrisch ausweiten. Den Klimawandel stoppen zu können, ist meines Erachtens aber eine Illusion. Wir können nur Schadensbegrenzung betreiben.

Was ist Ihr täglicher Beitrag zum Klimaschutz?

Friedhuber: Um den Schutz der Natur bei jeder Gelegenheit kämpfen, wenn es möglich und sinnvoll ist, Öffis benutzen. Bewusst leben und konsumieren. Möglichst regionale Produkte kaufen, vorrangig in Bio-Qualität.

Müllvermeidung, wo es nur geht. Keine sinnlose Verschwendung und kein Konsumwahn. Nicht für mich, sondern für meine Kinder und Enkelkinder.