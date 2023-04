Teresa Suttner-Gatterburg: „Stimme für Ehe und Familie“

Werbung

Sie sind Teil des Kinderpredigtteams in Ihrer Pfarre in Retz. Gemeinsam mit drei weiteren Müttern, einer Pastoralassistentin und einem Diakon bringen Sie den Kindern in Retz jeden Sonntag das Evangelium kindgerecht nahe. Was ist für die Karwoche geplant?

Teresa Suttner-Gatterburg: Wir werden in jeder Liturgie das anbieten, was wir auch sonst an den Sonntagen machen: Während des Evangeliums und der Predigt holen wir die Kinder ins Oratorium, sprechen mit ihnen über das Evangelium und haben meistens eine kleine Aktion vorbereitet. Darüber hinaus werden wir dem Pfarrer dabei helfen, die Kinder aktiv in die Liturgie einzubinden. Für den Gründonnerstag haben wir für die Kinder Holzklöppel besorgt, und wer mag, kann bei der Fußwaschung helfen.

Das Thema „Familie“ beschäftigt Sie auch beruflich. Als Juristin sind Sie im Institut für Ehe und Familie für den Bereich „Politik“ zuständig ...

Suttner-Gatterburg: Genau. Wir wollen in der Öffentlichkeit eine starke Stimme für Ehe und Familie sein, die Keimzelle der Gesellschaft, aus der alles, was wir brauchen, entspringt. Dazu gehören viele bioethische Themen wie Reproduktionsmedizin oder Lebensschutz.

Was ist zentral, wenn es um Ehe und Familie geht?

Suttner-Gatterburg: Das ist die Entscheidung des Paares füreinander, das Ausschließliche, dass sich dieser Mann und diese Frau mit Gott in ihrer Mitte füreinander entschieden haben. Die Stabilität, die daraus hervorgeht, gibt den Kindern Sicherheit, damit sie gut und sicher aufwachsen können. Und davon profitiert letztlich die gesamte Gesellschaft.