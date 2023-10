Rektor Bernhard Dolna: „Theologie ist lebensnah“

Seit 1. August sind Sie Rektor der Katholischen Hochschule Trumau (ITI). Werden Sie neue Schwerpunkte setzen?

Bernhard Dolna: Wenn ich etwas neu machen möchte, muss ich zuerst in die Tiefe gehen. Ich werde also die Tradition des Hauses fortführen und dessen Quellen weiter vertiefen. Darüber hinaus ist mir das Judentum besonders wichtig. Auch Fragen des Antisemitismus in der Theologie sowie die geschichtliche Aufarbeitung des Holocaust sind notwendige Themen.

Seit fast fünf Jahrzehnten beschäftigen Sie sich mit Theologie. Welche Aha-Momente hatten Sie in dieser Zeit?

Dolna: Für mich war vor rund zwanzig Jahren die Wiederentdeckung der alten Quellen unserer Tradition zentral. Die griechischen Kirchenväter, deren Inhalte sehr stark christuszentriert sind, haben eine Lebendigkeit, die zeitlos ist. Die Frische und Dramatik in ihren Texten waren und sind für mich sowohl erschütternd als auch beglückend.



Wie beeinflussen die Theologie als Wissenschaft und Ihre Spiritualität einander?

Dolna: Dazu ein rabbinisches Zitat: „Auf drei Säulen ruht die Welt. Auf der Tora, also dem Lernen, dem Gottesdienst und auf den guten Werken.“ Diese drei Säulen bilden das Leben eines Theologen. Wenn die Theologie nicht in der Liturgie verwurzelt ist und im Leben der Kirche, wird sie es schwer haben. Und man muss die Dinge tun, um sie zu erkennen. Ist mein Wissen größer als mein Tun und fehlt das Gebet, wird die Weisheit keinen Bestand haben.

Würde jemand behaupten, Theologen säßen im Elfenbeinturm und wären lebensfremd – was würden Sie antworten?

Dolna: Die Gefahr einer Theologie im Elfenbeinturm besteht. Dabei handelt es sich aber um ein mangelndes Verständnis. Theologie ist immer lebensnah. Das eigene Leben und die Theologie, die man betreibt, klingen bei den großen Theologen wie bei den Heiligen zusammen.