Umweltlandesrat Pernkopf: „Weg der Energiewende rasch weitergehen“

Werbung

NÖN: Nach zwei intensiven Jahren Corona-Pandemie überschattet aktuell der Krieg in der Ukraine unser aller Leben. Und dann gibt es auch noch nach wie vor die Herausforderungen des Klimawandels. Kann bei solchen globalen Krisen ein kleines Land wie Niederösterreich überhaupt etwas bewirken?

Stephan Pernkopf: Wir werden als kleine Region im Herzen Europas den Klimawandel nicht allein stoppen können, aber wir können als starke Region wesentliche Impulse setzen. So werden wir bis 2030 die Stromerzeugung aus der Photovoltaik verzehnfachen, aus der Windkraft verdoppeln und die Treibhausgase um 36 Prozent reduzieren. Diesen Weg der nachhaltigen Energiewende gehen wir schon lange und die Erfolge machen uns sicher: Seit 2015 erzeugen wir in Niederösterreich pro Jahr bereits so viel Strom aus erneuerbaren Quellen wie verbraucht wird. Sicher und sauber, aus der Wasserkraft, Windkraft, Biomasse und Photovoltaik. Diesen Weg der Energiewende und der Unabhängigkeit werden wir konsequent und rasch weitergehen, ein entsprechendes Energiewende-Beschleunigungspaket haben wir bereits auf den Weg gebracht.

Was ist aber, wenn der Strom ausbleibt? Das Thema Blackout ist längst kein Randthema mehr und beschäftigt auch viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Wie gut ist man für diesen Fall in Niederösterreich vorbereitet?

Pernkopf: Vorerst ist zu sagen, dass die Gefahr real ist, wir jedoch nicht in Panik verfallen sollten, denn in Niederösterreich sind wir grundsätzlich gut aufgestellt. Die EVN investiert mehr denn je in den Ausbau der Stromnetze und wir haben Einsatzorganisationen von Feuerwehr, Rotem Kreuz bis hin zum Zivilschutzverband, die für einen Ernstfall gerüstet sind. Aktuell statten wir unsere Feuerwehren mit Notstromaggregaten aus, auch die Gemeinden sind bei diesem Thema sehr aktiv. Aber prinzipiell appelliere ich hier auch an die Eigenverantwortung, was die Stromerzeugung, etwa mit PV-Anlagen mit Stromspeicher, und die Vorratshaltung mit Lebensmitteln betrifft.

In den letzten Jahren, egal ob bei Corona oder zum Beginn des Ukraine-Krieges, sah man leere Supermarktregale und Hamsterkäufe. Wie ist unsere Lebensmittelversorgung auf eine Krise eingestellt und vorbereitet?

Pernkopf: Hamsterkäufe sind absolut nicht notwendig, unsere Bäuerinnen und Bauern erzeugen die besten Lebensmittel. Auf sie können wir uns verlassen. Dafür brauchen sie aber auch Unterstützung, durch faire Preise und faire Konsumentinnen und Konsumenten, die im Supermarkt zu heimischen Produkten greifen oder gleich in den Ab-Hof-Läden und auf Bauernmärkten einkaufen.

Die Elektro-Mobilität erlebt in den letzten Monaten einen Boom. Ist man in Niederösterreich fit für einen kompletten Umstieg aufE-Autos?

Pernkopf: Die Elektro-Mobilität ist aktuell die beste Alternative. Ein theoretisch kompletter Umstieg der 1.000.000 zugelassenen Pkw in Niederösterreich auf eine elektrische Antriebsform bräuchte 333 Windräder, um sie sauber und nachhaltig zu versorgen. Mit den 735 Windkrafträdern, die wir bereits haben, sollte die Stromversorgung somit kein Problem sein. Für einen Umstieg sind jedoch die Grundvoraussetzungen notwendig. Wir haben deshalb bereits vor Jahren begonnen, ein flächendeckendes E-Tankstellennetz aufzubauen. Neben finanziellen Förderungen ist es wichtig, dass jede und jeder sich selbst von der E-Mobilität überzeugen kann. Dafür gibt es seitens der Energie- und Umweltagentur NÖ sowie von den Gemeinden immer wieder Testmöglichkeiten, wie zum Beispiel die E-Mobilitätstour im Sommer. Die NÖ Gemeinden sind dabei wichtige Partner und steigen selbst immer mehr auf E-Fahrzeuge um: Das Bauhof-Fahrzeug oder das Essen-auf-Rädern fährt mittlerweile elektrisch.