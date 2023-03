Unterwegs mit dem Herrn

Werbung

Sie sind seit fast 55 Jahren Steyler Missionar. In diesem Jahr feiern Sie Ihr 50. Priesterjubiläum. Was ist Ihnen in der Fastenzeit wichtig?

P. Hans Ettl: Für mich ist die österliche Bußzeit eine Zeit, in der ich der Beziehung mit Jesus Christus mehr Raum geben möchte. Ich nehme mir am Morgen und am Abend etwas längere Momente der Stille.

Sie haben an verschiedenen Orten gewirkt. Nach Ihrer Priesterweihe wurden Sie nach Argentinien geschickt ...

Ettl: Ich war 15 Jahre in Argentinien und dort in der Gemeindearbeit tätig. Das war eine sehr erfüllende Zeit. Die Menschen waren einfach, mit einer ausgeprägten Volksreligiosität. Maria spielte für sie eine große Rolle. Sie haben mir gezeigt, was ein Leben im Glauben alles schaffen kann. Gemeinschaft wurde immer großgeschrieben.

Als Sie wieder zurückgekommen sind, waren Sie zuerst in St. Gabriel für das Postulat und Noviziat Ihrer Ordensgemeinschaft zuständig, später sind Sie Rektor geworden. Welche Herzenshaltung hat Ihnen geholfen, sich immer wieder auf den Weg zu machen?

Ettl: Für mich war es immer schön, dass ich mich aufmachen durfte und neue Aufgaben bekommen habe. Wie Abraham, der aufbrach, wusste ich auch oft nicht genau, wo ich ankommen würde. Aber das machte nichts, weil ich weiß, dass ich mit dem Herrn unterwegs bin.