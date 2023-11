Vorsitzende der Gebetsgemeinschaft: „Wir sind füreinander da“

Sie sind seit 2015 Vorstandsvorsitzende der Gebetsgemeinschaft „Rosenkranz-Sühnekreuzzug“, die unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg vom Franziskanerpater Petrus Pavlicek gegründet wurde, um für die Bekehrung der Menschen zu Gott und den Frieden zu beten. Was bedeutet das?

Traude Gallhofer: Viele Menschen verknüpfen mit dem „Rosenkranz-Sühnekreuzzug“ die Ereignisse im Vorfeld des Staatsvertrages 1955 sowie die Maria-Namen-Feier, die jedes Jahr Tausende Menschen in den Stephansdom zieht. Wir sind all das, aber noch mehr. Wir sind eine Gemeinschaft, in der man füreinander da ist. Zahlreiche Menschen rufen hier an. Zudem gibt es monatliche Treffen in der Franziskanerkirche.

Wie geht es Ihnen mit dem Vertrauen ins Gebet?

Gallhofer: Man braucht Vertrauen, denn nicht immer sieht man gleich Erfolge. Ich denke, dass etwas passieren kann – vor allem, wenn Menschen im Gebet vereint sind.

Welche persönlichen Gebetserhörungen haben Sie erlebt?

Gallhofer: Es sind oft Kleinigkeiten, anhand derer ich erlebe, wie das Gebet wirkt. Vor Kurzem hatte ich Computerprobleme. Ich habe zum heiligen Josef gebetet und gemerkt, dass ein Kabel rausgesprungen ist. Mein Gebet hat geholfen.