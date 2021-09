Rund 300 Mitglieder des Ordens zogen am Samstag durch die Kremser Landstraße zum „Dom der Wachau“, voran der Zeremoniär mit dem Schwert, mit dem die Männer später den Ritterschlag von Großprior Raimund Schreier erhielten.

An der Festmesse in der Kremser Stadtpfarrkirche nahmen neben Diözesanbischof Alois Schwarz und Militärbischof Werner Freistetter auch Abt Thomas Renner vom Stift Altenburg, der Administrator des Stiftes Klosterneuburg, Maximilian Fürnsinn und der Statthalter des Ordens in Österreich, Andreas Leiner, teil. Besonders große Freude herrschte bei der Feier in Krems, dass auch ein Kremser Ehepaar, Iris und Bernd Adrian Aufnahme im Orden gefunden haben. Als Paten der beiden fungiert übrigens mit den Kremsern Heidrun und Gerhard Fichtinger, ebenfalls ein Ehepaar.

Gleichberechtigte Ordensmitglieder

Investiert, also in den Orden aufgenommen, wurden Frauen und Männer, Laien und Kleriker, die allesamt dem Orden gleichberechtigt angehören. Ausgerichtet wurde die von Freitag bis Sonntag andauernde Investiturfeier von der Komturei St. Pölten, eine der 12 Komtureien des Ordens in Österreich.

Karl Lengheimer, Leiter der Komturei, freute sich, „dass 15 neue Mitglieder den Weg in eine Gemeinschaft gefunden haben, die in Israel-Palästina Bedürftige, Jugendliche sowie alte und ausgegrenzte Menschen ungeachtet ihrer religiösen Zugehörigkeit unterstützt“.

So werden etwa die Spenden der Ritter und Damen, die im Rahmen der Investitur vereinnahmt wurden, die Renovierung eines Kindergartens in Beit Jala ermöglichen.

Leben nach christlichen Werten

Bei der jährlich stattfindenden Investitur werden katholische Frauen und Männer, die privat und beruflich ein Leben nach den christlichen Werten führen, aufgenommen. „Wir möchten, dass in jenem Land, in dem Jesus geboren und auferstanden ist, weiterhin Christen leben. Wir wollen in der Welt von heute gewissenhaft, freudig und mutig in unserer Kirche mitwirken und Mitverantwortung tragen. Unsere neuen Mitglieder werden nun diesen Weg mit uns beschreiten, um in einem oftmals von Krisen geschüttelten Land ein wenig zu Frieden stiften“, so Lengheimer.

Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem