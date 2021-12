Ist Weihnachtsbeleuchtung zu viel des Guten?

Pro: Thomas Hansmann, Leiter der NÖ-Umweltanwaltschaft

Thomas Hansmann eNu

Die einen lieben ihre beleuchteten Rentierschlitten und blinkenden Weihnachtsensembles, für die anderen ist es einfach zu viel. Manchmal gibt es Nachbarschaftskonflikte, die sogar vor Gericht enden. Weniger ist mehr: Lichter, welche die Romantik der Weihnachtszeit unterstreichen, eine dezente LED-Lichterkette – und für festlichen Glanz ist gesorgt.

Aus meiner Sicht als NÖ Umweltanwalt geht es auch ums Energiesparen. Wussten Sie, dass die paar Wochen Weihnachtsbeleuchtung in Österreich so viel Energie verbrauchen wie eine Stadt mit mehr als 10.000 Einwohnern, etwa Mödling, in einem ganzen Jahr? Es geht auch um das eigene Börserl, ein Rentierschlitten mit zwei Lichterketten mit Glühbirnen braucht so viel Strom wie ein guter Kühlschrank im Jahr. Beleuchten Sie also sparsam – und schalten Sie um 22 Uhr ab, die Nachbarschaft und die Tierwelt werden es Ihnen danken.

Kontra: Maria Werni, Vorsitzende NÖ-Landesverband für Psychotherapie

Maria Werni Andrea Bichl

Licht ist Leben. Instinktiv sehnen wir Menschen uns seit jeher danach. Deshalb liegt der Ursprung des Weihnachtsfests nicht von ungefähr zur Wintersonnenwende. Eine Wende der Hoffnung, dass die finsteren Nächte wieder kürzer werden und die Sonne die Herrschaft über die Dunkelheit wiedergewinnt.

Wie schwer es so manchem fällt, diese Zeit zu überstehen, zeigen die Zahlen. Rund 200.000 ÖsterreicherInnen entwickeln in dieser Zeit eine Winterdepression. Eine zu geringere Menge an Sonnenlicht führt zu einer verringerten Produktion von Serotonin, jenem Hirnbotenstoff, der uns beruhigt und für gute Laune sorgt. So gesehen hat die Weihnachtsbeleuchtung durchaus etwas Gutes, weil die Lichter unserer Seele guttun, indem sie uns mit Vorfreude erfüllen, trösten und beruhigen. Wenn wir durch leuchtende Straßen gehen, spüren wir, wie sich unser Gemüt erhellt und die Stimmung steigt.