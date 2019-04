Der NÖ Jagdverband stellte am Samstag seine Neupositionierung mit neuem Logo den am Landesjägertag 2019 vor. Das 70-jährige Jubiläum des Verbandes hatte man als Termin auserkoren. Rund rund 350 Delegierte und Ehrengäste sind dazu in den Plenarsaal des NÖ Landtages in St. Pölten gekommen.

Der Verband hat die Neupositionierung als Antwort auf den dramatischen gesellschaftlichen Wandel, der von Digitalisierung, Individualismus und Mobilität gekennzeichnet ist, entwickelt. „Die Lebensräume unserer Wildtiere werden immer kleiner. Unsere Wildtiere brauchen deshalb eine starke Stimme. Der NÖ Jagdverband wird künftig diese Stimme sein. Denn wir sind dem Wild verpflichtet“, hielt der Landesjägermeister von Niederösterreich, Josef Pröll fest. Der neue Kommunikationsauftritt besteht nicht nur aus dem Relaunch des Verbandslogos, sondern zeigt sich vor allem in der Art und Weise, wie der NÖ Jagdverband in Zukunft kommuniziert.

"Jagd ist gelebte Nachhaltigkeit

"

Teil der Neupositionierung werden eine breitere Themensetzung sowie eine moderne Sprache in Wort und Bild sein. Themen, die den Nachhaltigkeitsgedanken der Jagd unterstreichen, und das Handwerk Jagd selbst werden in all ihren Facetten zur Sprache gebracht: „Die Jägerinnen und Jäger sind permanent im Einsatz: Hege und Abschuss, Wildtierrettung, präventive Maßnahmen gegen Wildunfälle und die Erhaltung eines artgerechten Wildbestands. Das sind nur einige der Aufgaben, die die rund 35.400 Jägerinnen und Jäger in Niederösterreich ehrenamtlich erfüllen“, erklärt Pröll. „Wir nutzen unsere Wildtiere und haben deshalb auch das höchste Interesse, sie zu schützen und zu erhalten. Das ist für uns gelebte Nachhaltigkeit“, so Pröll weiter.

„Die Jägerinnen und Jäger tragen als Privatpersonen mit persönlichem Engagement wesentlich zum Natur- und Artenschutz bei“, erläutert Sylvia Scherhaufer, Generalsekretärin des NÖ Jagdverbandes. Die dem Naturschutz unterliegenden Arten werden auf Kosten der Steuerzahler bewahrt. Die dem Jagdrecht unterliegenden Arten liegen aber im Verantwortungsbereich von Grundeigentümer und Jägerschaft. „Die Jägerschaft verrichtet damit einen Dienst an der Allgemeinheit, der in Zeiten von immer kleiner werdenden Lebensräumen eine noch größere Bedeutung erhält. Auch das müssen wir Jägerinnen und Jäger nach außen tragen, um den Sinn des Handwerks Jagd zu erklären“, so Scherhaufer.

Markantes neues Logo

Das neue Logo setzt auf einfache und klare Formen. Die Linienführung vereinigt Tier- und Pflanzenwelt, wird der Hubertus-Symbolik gerecht. „Wir setzen mit dem neuen Erscheinungsbild klare Zeichen und unterstreichen unsere Kompetenz. Denn wir sind die Experten, wenn es um unser Wild geht“, stellt Pröll klar.

Beständigkeit durch Wandlungsfähigkeit

Seit seiner Gründung im Jänner 1949 hat sich der NÖ Jagdverband zahlreichen gesellschaftlichen Veränderungen angepasst. Die Eröffnung der ersten Jägerschule im Jahr 1949, der Beginn der Wildökolandaktion Anfang der 60er Jahre oder das Projekt „Wildtiere & Verkehr“, das 2008 ins Leben gerufen wurde, sind nur drei Beispiele dafür.

Zukunftsprojekte

Ein Novum der neuen Strategie des NÖ Jagdverbandes werden die jährlichen Themenschwerpunkte sein. Zudem wird der Verband Zukunftsprojekte entwickeln, mit denen die breite Öffentlichkeit einen Einblick in das Handwerk Jagd erhalten wird. Denn das Wissen über die Jagd aber auch über die Zusammenhänge in der Natur werden immer geringer. Eines dieser Projekte soll sich auf Kinder fokussieren. Ziel ist es, tiefer gehendes Verständnis für die vielfältigen Aufgaben der NÖ Jägerschaft und die Bedürfnisse der heimischen Wildtiere zu schaffen.

Neues im Online-Bereich

Über aktuelle Schwerpunkte und verschiedenste Dienstleistungen des NÖ Jagdverbandes wird auch auf der neuen Website unter www.noejagdverband.at sowie über die App „NÖ Jagdverband“ informiert. Damit optimiert der Verband seine Leistungen als kompetente Servicestelle für die rund 35.400 niederösterreichischen Jägerinnen und Jäger.