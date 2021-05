Die Corona-Pandemie verschärfte die Situation für viele Mitmenschen, die bereits zuvor von schweren Schicksalsschlägen getroffen wurden, noch weiter. Institutionen, wie die Caritas-Sozialmärkte „soma“, in denen sozial benachteiligte Menschen einkaufen dürfen, wurden im Vorjahr wichtiger denn je.

So auch für Michaela, die vor sechs Jahren ihren Mann verlor und aus gesundheitlichen Gründen nur schwer einen Job findet. Die Corona-Pandemie erschwerte die Arbeitssuche für die 55-Jährige noch weiter. Die Caritas-Märkte stellten für Michaela eine wichtige Lebensstütze dar: „Ich hätte sonst nicht gewusst, wo ich meine Lebensmittel herbekomme“

Herausforderungen im 100. Bestandsjahr

Dies ist nur eine von vielen Geschichte aus dem Caritas-Jahresbericht 2020. Caritasdirektor Hannes Ziselsberger betont: „Diese Geschichten stehen beispielhaft dafür, dass wir als Caritas in diesen fordernden Zeiten einander beistehen und die Schwächsten nicht vergessen.“

Mit Blick auf die großen Herausforderungen im 100. Bestandsjahr der Caritas fügt Caritas-Generalsekretär Christoph Riedl hinzu: „Im Rückblick zeigt sich, dass Engagement und Zusammenhalt in der Caritas-Familie entscheidend dazu beigetraten hat, dass wir das Coronajahr 2020 mit vereinten Kräften im Großen und Ganzen gut bewältigt haben.“

Das Engagement der rund 3.100 freiwilligen und hautberuflichen Mitarbeiter kann sich sehen lassen. So leistete die Caritas knapp 680.000 Einsatzstunden in der Hauskrankenpflege und Heimhilfe. Rund 800 Menschen mit Behinderung fanden in Caritas-Werkstätten eine sinngebende Arbeit und über 3.000 Personen betreute der „PsychoSoziale Dienst“ der Caritas. Mit mehr als 10.200 Kontakten konnten auch die Sozialberatung und die Rechtsberatung zahlreichen Menschen in sozialen und finanziellen Notlagen helfen.