Personalrochaden an der Spitze von Stiften und Klöstern sind in der Regel rar gezählt. Die Pröpste, Äbte, Priore und Oberinnen leiten ihre Klöster und Stifte auf Lebenszeit oder bis zum Rücktritt. Erst dann wählen alle wahlberechtigten Mönche und Ordensfrauen in einer Art „Konklave“ ihre neue Führung.

Nach gesundheitlichem Rücktritt von Matthäus Nimmervoll (Abt 1993-2019) wird der Eggenburger Pius Maurer zum neuen Abt des Zisterzienserstiftes Lilienfeld gewählt. Petrus Stockinger tritt im April die Nachfolge von Maximillian Fürnsinn als Propst des Chorherrenstifts Herzogenburg an.

Im September wird der Melker Abt Georg Wilfinger von seinen 29 Benediktiner-Mitbrüdern wiedergewählt.