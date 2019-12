Es war ein langer Weg – doch am Ende ist es gut. Zumindest aus Sicht der Nichtraucher. Seit 1. November 2019 gilt in der heimischen Gastronomie das generelle Rauchverbot, ebenso in Räumen, in denen Speisen und Getränke konsumiert, verabreicht, hergestellt oder verarbeitet werden. Die Wirte haben für Ausnahmen, nämlich Raucherräume in der Gastronomie, in denen es kein Service gibt, plädiert – erfolglos. Ein Aufbegehren gibt es auch von Sishabars, die Betreiber dieser Bars scheitern mit ihren Anträgen beim Verfassungsgerichtshof.

Das Rauchverbot weckt bei einigen Wirten durchaus Kreativität: In Ybbs werden Raucher partys veranstaltet, bei denen die Wirte zum Abschied vor dem 1. November noch Zigaretten verteilen. Ein Shishabarbetreiber aus Krems ruft nach Umsatzeinbußen durchs Rauchverbot den bundesweit ersten Shisha-Lieferservice ins Leben: Er liefert Shishas an Personen, die daheim rauchen wollen, und borgt sie für einige Stunden her.

Den neuen Bestimmungen zum Nichtraucherschutz jedenfalls, denen sind insgesamt 25 Jahre intensive Debatten vorangegangen.

Ab Sommer 2010 darf nur mehr in abgetrennten Raucherräumen oder in Lokalen unter 50 Quadratmetern geraucht werden. Im Jahr 2015 wird der Vorschlag eines generellen Rauchverbots eingebracht, das am 1. Mai 2018 in Kraft treten sollte. Die damalige ÖVP/FPÖ-Regierung hat das aber verhindert. Nach der Ibiza-Affäre 2019 stellen dann die Parteien SPÖ, NEOS und JETZT einen Antrag auf Durchsetzung des Rauchverbots in der Gastronomie, dem die ÖVP zustimmt.