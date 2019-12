Wer heute 30 Jahre alt ist, kennt ihn nur mehr aus den Schulbüchern – den Eisernen Vorhang. Mehr als 40 Jahre lang teilte er Europa in eine freie und eine unfreie Welt. Spätestens ab dem 17. Dezember 1989 war er Geschichte – Österreichs Außenminister Alois Mock, Niederösterreichs Landeshauptmann Siegfried Ludwig und der tschechoslowakische Außenminister Jiri Dienstbier durchschnitten den Stacheldrahtzaun zwischen Österreich und der (damaligen) Tschechoslowakei.

2019 ist ein Jahr, das ganz im Zeichen dieses Jubiläums steht. Diesem widmet die NÖN nicht nur ein eigenes Magazin, sondern auch eine Veranstaltungsreihe. Der einhellige Tenor: Das Niederösterreich von heute ist mit dem Niederösterreich von damals nicht mehr zu vergleichen.

Aber lässt sich das auch in Zahlen messen? Ja, lautet die klare Antwort. Ein paar Kennzahlen verdeutlichen, was sich seit 1989 in Niederösterreich entwickelt hat:

1. Wirtschaftsleistung

Das Bruttoregionalprodukt Niederösterreichs hat sich seit 1989 mehr als verdreifacht – und liegt heute bei fast 60 Milliarden Euro. Hauptverantwortlich für die Explosion der Wirtschaftsleistung ist der massiv gestiegene Export. Insgesamt exportieren NÖ-Betriebe mittlerweile Waren im Wert von mehr als 23 Milliarden Euro pro Jahr ins Ausland – mehr als ein Viertel davon in Länder des ehemaligen „Ostblocks“.

Tschechien ist mittlerweile nach Deutschland das zweitwichtigste Exportland für NÖ-Betriebe, Ungarn das drittwichtigste. Im Schnitt erzielte Niederösterreichs Wirtschaft durch die neuen Märkte um 0,5 Prozentpunkte mehr Wachstum, rechnet Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung, vor. „Der Fall des Eisernen Vorhangs war eine Initialzündung für die heimische Wirtschaft, die bis heute nachwirkt“, erklärt Noch-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav.

2. Bevölkerung

Jahrzehntelang war Niederösterreich ein Abwanderungsland. Das Ende des Eisernen Vorhangs brachte die Trendwende: Heute leben knapp 1,7 Millionen Einwohner im flächengrößten Bundesland Österreichs – und damit um über 250.000 mehr als 1989. Das Bevölkerungswachstum macht Niederösterreich auch zum Entscheidungsfaktor in der österreichischen Bundespolitik: Bei der Nationalratswahl im Herbst stellt Niederösterreich bereits deutlich mehr Wahlberechtigte als die Bundeshauptstadt Wien.

Die Grenzregionen profitierten vom Bevölkerungswachstum allerdings nur teilweise: Der vormalige Grenzbezirk Bruck/Leitha wächst aufgrund der guten Lage zwischen Wien und der slowakischen Hauptstadt Bratislava so schnell wie kein anderer Bezirk in Österreich. Alleine seit 2002 gibt es hier ein Einwohner-Plus von 20 Prozent. Anders die Lage im nödlichen Waldviertel: Die Bezirke Gmünd, Waidhofen/Thaya und Zwettl zählen nach wie vor zu den Bezirken mit dem höchsten Bevölkerungsverlust.

3. Arbeitsmarkt

1989 waren etwa 460.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher als unselbständige Beschäftigte tätig. Heute sind es 620.000. Verkürzt dargestellt gibt es heute also um 160.000 mehr Jobs als damals. Klar ist aber auch, dass sich die Arbeitswelt seit damals grundlegend gewandelt hat – und sich beispielsweise in dieser Zahl auch die Zunahme der freien Dienstverträge niederschlägt.

Dennoch: Die Einkommen entwickelten sich seit 1989 rasant nach oben. Damals blieben einem Arbeitnehmer im Schnitt nach Abzug von Sozialversicherung und Lohnsteuer etwa 15.000 Euro pro Jahr. Heute sind es laut Statistik Austria knapp 32.000 Euro. Berücksichtigt man die Inflation, bleiben heute jedem Arbeitnehmer tatsächlich aber dennoch nur etwas mehr als 5.000 Euro mehr im Geldbörsl als 1989.