Der „Tag des Ehrenamtes“ am 5. Dezember wird heuer aufgrund der Corona-Pandemie unter ganz besonderen Umständen gefeiert. Wie eine große Umfrage von „Service Freiwillige“ – der Beratungshotline für alle Vereine in Niederösterreich – unter 300 Vereinsvertretern zeigt, sehen die Mitglieder vor allem das Fehlen von sozialen Kontakten sowie einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung aktuell als größtes Problem.

Rund 20.000 Vereine gibt es in Niederösterreich. Der Großteil von ihnen ist aufgrund der Pandemie zur Inaktivität verbannt. Beinahe jeder zweite Verein berichtet vom zeitweiligen Stillstand des Vereinslebens, nur ein Drittel konnte die Tätigkeit teilweise aufrechterhalten.

Dennoch ist Zusammenhalt und Solidarität unter den Vereinmitgliedern ungebrochen. Viele haben sich darum gekümmert, wenn es darum ging, Menschen in Quarantäne oder mit Einschränkungen mit dem Notwendigsten zu versorgen.

600.000 Menschen sind ehrenamtlich tätig

Das freut auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Danke an alle Vereine und Personen, die sich alternative Zugänge einfallen haben lassen, um die Menschen in diesen schwierigen Zeiten dennoch zu erreichen und zu erfreuen.“ Der Dank gilt vielen Landesleuten. Immerhin widmen in Niederösterreich mehr als 600.000 Menschen ihre freie Zeit einer ehrenamtlichen Tätigkeit. „Und das in unglaublicher Vielfalt“, freut sich Mikl-Leitner.

Trotz Lockdowns scheint auch die Motivation bei den Vereinsvertretern ungebrochen zu sein. Keiner der Befragten plant, aufgrund der Einschränkungen die Vereinstätigkeit ganz aufzugeben. „Ein Teil der Vereine hat sogar neue Formate kreiert, seine Kommunikationswege und -strukturen verbessert oder Funktionäre und Mitglieder durch Aus- und Weiterbildungsangebote motiviert“, erklärt Martin Lammerhuber, Holdinggeschäftsführer der Kultur.Region.Niederösterreich die Erkenntnisse aus der Umfrage.