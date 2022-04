NÖN-Sonderprodukt als Begleiter durch die Osterzeit

Werbung

„Ostern als Mehrwert und als sinnstiftendes Lebensprogramm für viele Menschen sichtbar zu machen war die Grundüberlegung für diese Kooperation“, so Diözesanbischof Alois Schwarz.

„Ostern in NÖ“, ein Sonderprodukt der NÖN, das in Kooperation mit der Diözese St. Pölten, der Volkskultur NÖ sowie Kulturregion NÖ entstand, wird so auch in diesem Jahr aufgrund der hohen Nachfrage des Vorjahres in der Osterwoche jeder NÖN-Lokalausgabe am 13. April beigelegt.

Die Beilage soll den Lesern einen praktischen Überblick über Glaube, Bräuche und Kulinarik rund um die Tage der Karwoche und die Osterfeiertage geben. „Gerade jetzt braucht es grüne Zweige der Hoffnung. Die Herausforderungen der Pandemie und die Hoffnung auf Überwindung weisen hin auf Leben und Auferstehung und eröffnen neue Blickrichtungen auf das höchste Fest des Christentums“, so Bischof Schwarz weiter.

Tradition hochhalten und Freude schenken

„Für mich sind die Osterfeiertage ein besonderes Fest der Familie“, meint auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Und: „Selbstverständlich haben die Feierlichkeiten eine wichtige Bedeutung in der christlichen Tradition unseres Landes. Bei allen Unsicherheiten und schrecklichen Ereignissen, mit denen wir gerade konfrontiert sind, tut es gut, wenn wir Traditionen hochhalten können, die Freude und Kraft schenken.“

Die Broschüre „Ostern in NÖ“ wird exklusiv allen Lesern der NÖN in der Karwoche als Beilage zur Verfügung gestellt. Auch die Volkskultur Niederösterreich stellt Interessierten das Produkt zur Verfügung. Alle Infos unter www.NÖN.at oder www.volkskulturnoe.at .

