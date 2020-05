Seit fast 40 Jahren wirkt der Salesianerpater Johann Kiesling im Kongo, baute dort Schulen, Internate und dutzende Brunnen. Nun bittet er angesichts der Corona-Situation um Spenden für Waisen und mittellose Familien.

Neben Lepra oder Malaria komme nun noch Corona als Herausforderung hinzu, erzählt der Pater. 15.000 Quadratkilometer umfasst sein Wirkungsgebiet. Bei seinem Besuch in der Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu informierte er über seine Arbeit in Kipushya. Pater

Kiesling dankte vor allem den Amstettnern, die ihm schon so großzügig geholfen hätten: „Jede auch noch so kleine Gabe hat große Wirkung, um den Hunderten Straßenkindern und Waisenkindern eine Existenz aufzubauen.“

Die Not in Afrika sei in manchen Regionen sehr schlimm und die Hilfe vielfältig. So werden zum Beispiel Brunnen gebaut und es wird ein medizinischer Blutaustausch für Malaria-Erkrankte ermöglicht. Um den Kindern und Jugendlichen zu helfen, brauche es Lehrstellen und dafür benötige man Werkstätten und Wohnungen.

„Hier ist man wirklich im Innersten vom Busch“, sagt Pater Kiesling über „sein“ Dorf. Staatliche Infrastruktur ist in Kipushya und den umliegenden Dörfern in der südöstlichen Provinz Katanga praktisch nicht vorhanden. Infos zu Spenden zur Unterstützung von Pater Kiesling gibt es auf www.jugendeinewelt.at.