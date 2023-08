25 Jahre „Radio Maria“

Diözese St. Pölten„Wir verstehen uns als missionarisches Radio: An der Hand Mariens möchten wir die frohe Botschaft Jesu Christi verkünden“, erklärt Programmdirektor Br. Peter Ackermann das Wesen von „Radio Maria“. Der kirchliche Radiosender feiert sein 25-Jahr-Jubiläum – und zwar mit einem Fest am 16. September im Rahmen der traditionellen „Radio Maria“-Wallfahrt nach Maria Taferl. Dem Festgottesdienst in der Basilika (14.30 Uhr) stehen Bischof Alois Schwarz und Ackermann vor.

Besonders an dem kirchlichen Radiosender sei auch, dass sich Radio Maria ausschließlich aus freiwilligen Spenden finanziert, so Ackermann. Und: „In fast jeder Sendung können Hörer anrufen und ihre Fragen und Erfahrungen einbringen. Die Hälfte der Sendezeit ist dafür reserviert. So werden wunderbare Zeugnisse hörbar, wie Gott im Leben der Menschen hier und heute wirkt.“

„Radio Maria Österreich“-Präsident Lukas Bonelli wies in den Kirchenzeitungen darauf hin, dass Radio Maria in 82 Ländern weltweit zu hören ist. Eine weitere Besonderheit von „Radio Maria“: In den gut situierten Ländern werden regelmäßig Spenden gesammelt, mit denen neue Sender in Entwicklungsländern oder auch im Nahen Osten aufgebaut werden. Infos unter www.radiomaria.at.