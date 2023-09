„Muttersprache des Glaubens“: 25 Jahre „Radio Maria“

In der Basilika des Wallfahrtsortes Maria Taferl wurde am 16. September das 25-jährige Bestehen von „Radio Maria“ in Österreich mit einem Festgottesdienst zelebriert. „Meine 97-jährige Tante betet den Rosenkranz mit, ebenso der Lkw-Fahrer auf der Westautobahn“, sagte Bischof Alois Schwarz, der gemeinsam mit „Radio Maria“-Programmdirektor Br. Peter Ackermann der Messfeier vorstand.

Den Menschen fehle heute ein „religiöser Grundwortschatz", meinte der St. Pöltener Bischof zudem in seiner Predigt. „Radio Maria“ trage seit 25 Jahren dazu bei, den Menschen die „Muttersprache des Glaubens" wieder näherzubringen. Schwarz betonte auch die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Helfer, die das „schlagende Herz" des Radiosenders seien. „Klimakrise, Krieg, viele Menschen sehen nur noch Krisen“ – heute, wie auch zu Lebzeiten Marias, würden die Menschen in einer bedrängten Situation leben, so der Bischof weiter. Aber die Stimme von „Radio Maria“ sage seit 25 Jahren, „fürchte dich nicht und schau auf, zu Maria".

„Radio der Hörer“

Programmdirektor Ackermann betonte im Interview mit den Kirchenzeitungen anlässlich des Jubiläums, dass die Radiostation „an der Hand Mariens die frohe Botschaft Jesu Christi verkünden" wolle. Besonders sei auch, dass sich „Radio Maria“ ausschließlich aus freiwilligen Spenden finanziert.

Ganz bewusst sei man zudem ein „Radio der Hörer“. Gläubige können in fast allen Sendungen anrufen, mitreden oder mitbeten. Denn bei „Radio Maria“ ist alles „live", die tägliche Messe, die Gebetssendungen und auch die Vorträge der Experten.

In 82 Ländern zu hören

„Radio Maria“ Österreich-Präsident Lukas Bonelli wies darauf hin, dass „Radio Maria“ in 82 Ländern weltweit zu hören ist. „Ein Teil dieser Familie zu sein, erfüllt uns mit Stolz und großer Dankbarkeit. Dankbar gegenüber Kardinal Schönborn, den Bischöfen und Priestern, die die Mission von 'Radio Maria' mit Freude mittragen. Und dankbar für alle, die uns durch ihr ehrenamtliches Engagement oder ihre großzügigen Spenden unterstützen“, so Bonelli.

Seit 2020 ist „Radio Maria“ außerdem über DAB+ in nahezu ganz Österreich hörbar. „Dadurch können noch viel mehr Menschen über unser Programm neue Hoffnung und Orientierung finden", betont Bonelli. Eine weitere Besonderheit von „Radio Maria“: In den gut situierten Ländern werden regelmäßig Spenden gesammelt, mit denen neue Sender in Entwicklungsländern oder auch im Nahen Osten aufgebaut werden.