40 Jahre Bibelrunde

Eine bemerkenswerte und anhaltende Frucht des österreichischen Katholikentags 1983 ist die Bibelrunde in Ebenfurth. Seit 40 Jahren kommen Frauen und Männer hier regelmäßig zum geistlichen Austausch über das Wort Gottes zusammen. Sie wollen mehr über den christlichen Glauben wissen und besser kennenlernen, was sie in der Heiligen Schrift finden.

„Was glauben wir Christen eigentlich?“ Mit dieser Frage kamen einige Pfarrmitglieder nach dem Katholikentag 1983 zu Herbert Vouillarmet. „Es entstand die Idee, zur Glaubensvertiefung in der Pfarre Ebenfurth eine Bibelrunde ins Leben zu rufen, um durch das Kennenlernen der Heiligen Schrift Jesus Christus und seine Botschaft besser zu verstehen“, erzählt der Fachinspektor für den katholischen Religionsunterricht dem „Sonntag“.

Zwölf Mitglieder zählt die Bibelrunde derzeit, davon acht Frauen. Von Anfang an dabei ist Christine Winkler, gleichsam ein Gründungsmitglied. „Das Lesen der Bibel ist mir eine Hilfe für mein Leben“, erzählt sie. „In der Bibelrunde wird der Glaube, grundgelegt in Familie und Schule, in der Gemeinschaft vertieft“, ergänzt auch Hans Pleninger. Und: „Es entstehen auch Freundschaften, die das Leben in Höhen und in Tiefen begleiten.“