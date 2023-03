60 Jahre fastenaktion

Werbung

„Rund 33 Millionen Euro konnte die diözesane Fastenaktion für Hilfsprojekte in den Ländern des Südens bereits erzielen“, berichtete Geschäftsführerin Karin Hintersteiner beim 60-Jahr-Jubiläum, das mit einem Festgottesdienst im Dom und einem Festakt im Bildungshaus St. Hippolyt gefeiert wurde.

Am Anfang der Fastenaktion seien hauptsächlich Projekte in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Pastoral unterstützt worden, so Hintersteiner. In den letzten Jahren sei dann auch das Thema Umweltschutz dazu gekommen. Wichtig zu betonen sei außerdem, dass die Fastenaktion eingebunden ist „in das große Netzwerk der Weltkirche“.

Neben Videoschaltungen kam auch Bischof Alois Schwarz zu Wort und erinnerte an die Gründung der Fastenaktion samt der Idee der Fastenwürfel im Jahr 1963 durch Bischof Franz Zak. Vor Ort war zudem Projektpartner Frater Deo Mngumi aus Tansania.