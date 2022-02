70 Jahre NÖ Blasmusikverband: „Wir sind in jedem Dorf“

Die gegenseitige Unterstützung der Kapellen zu fördern und auch die Schulungen für Funktionäre, besonders die Kapellmeister – das war die Idee bei der Gründung des NÖ Blasmusikverbands. Mit der Einführung der ersten Wertungsspiele konnte die Qualität der Kapellen und damit die Anerkennung der Blasmusik erheblich gesteigert werden, erläutert NÖBV-Obmann Bernhard Thain.

Bernhard Thain ist verheiratet und zweifacher Vater. Foto: NÖBV

Der gebürtige Säusensteiner (Bezirk Melk) löste im Mai 2021 den langjährigen Obmann Peter Höckner an der Spitze des Verbands ab. Und Thain hat sich viel vorgenommen. „Die Blasmusik hat in den letzten Jahrzehnten ein besonderes Image erlangt. Sie ist generationenübergreifend, sie ist gesellschaftsschichtenübergreifend. Wir sind in jedem Dorf, in jeder Stadt, auf jedem Berg und in jedem Tal mit Musikvereinen vertreten. Ich habe mir vorgenommen, dass wir diese Tatsachen noch mehr vor den Vorhang holen. So wie meine Vorgänger möchte ich das Niveau in den Blasmusikvereinen halten und weiter ausbauen.“

Die Niederösterreichische Blasmusik ist mit ihren knapp 500 Vereinen und über 25.000 Musikanten ein riesiger Kulturbetrieb, der das ganze Jahr über ehrenamtlich auftritt „und Freude bereitet, den Menschen Halt gibt und Sinn stiftet“, sagt Thain weiter.

Viele Konzerte soll es in diesem Jubiläumsjahr geben, dafür werden sogar eigene Bezirks- und Regionsorchester zusammengestellt. Am 21. August ist in St. Valentin die Gründungsfeier. Ende August findet in Zwettl die Landeswertung „Musik in Bewegung“ mit den besten Musikvereinen und der Militärmusik St. Pölten statt. Und Ende November ist der „Ball der Blasmusik“ in den Messehallen Wieselburg geplant.

Digitalisierung ersetzt nicht Proben und Feste

Die Corona-Pandemie hat das Leben in den Vereinen stark verändert, „es geht nur miteinander“, sagt Thain. Denn alle Digitalisierung könne gemeinsames Proben und gemeinsame Feste nicht ersetzen. Besonders der Nachwuchsarbeit müsse man sich in den kommenden Monaten verstärkt widmen, hält Thain fest: Corona habe sich bei der Ausbildung der Bläser und Schlagwerker und auch bei den Jugendlichen, die dann doch nicht zum Verein kommen wollen, ausgewirkt. Dennoch: 47 Prozent der knapp 25.000 Blasmusiker sind unter 30 Jahren. „Je ernsthafter und professioneller wir mit unseren jungen Menschen umgehen, umso eher ist ein Weg in einen Musikverein geebnet“, sagt Thain.

Im Laufe der Jahre sind die Kapellen jedenfalls weiblicher geworden: Am Anfang noch fest in Männerhand, sind bei einem durchschnittlichen Musikverein mit 50 Mitgliedern mittlerweile 44 Prozent Frauen.