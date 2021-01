Brasilien mit mehr als 200 Millionen Einwohnern sei reich, aber „mit sehr vielen armen Menschen, die am Rande der Gesellschaft ihr Leben fristen“, übt der emeritierte austro-brasilianische Bischof Alfredo Schäffler, der gerade seinen 80. Geburtstag feierte, Kritik an der wachsenden Konsumgesellschaft und Ungerechtigkeit Brasiliens.

„Die am Lebensanfang oder Lebensende stehen, werden vielfach vergessen, weil sie noch nichts produzieren oder nichts mehr produzieren“, so Schäffler. Der gebürtige Waidhofner (Ybbs) ging 1966 nach Brasilien. In seiner Laufbahn als Priester und späterer Bischof der Diözese Parnaiba soll er mehr als 60.000 Kinder getauft und 7.000 Paare getraut haben. 2001 wurde Dom Schäffler zum Bischof der Diözese Parnaiba geweiht, die er bis 2016 leitete.

Zu seinem 80. Geburtstag gibt es weder große Feierlichkeiten noch Festessen, berichtet Schäffler. Die Gegend der Diözese Parnaiba sei von langen Trockenperioden gezeichnet, an denen auch Menschen sterben. „Wie soll ich mich an eine gefüllte Tafel setzen, wenn so viele Menschen vom Hunger gezeichnet sind?“ Aktuell ist Schäffler noch als Kaplan in einer Pfarre mit 40 Außenstellen tätig. „Solange der Herr mir die Gesundheit erhält, gehört mein Leben der Kirche hier“, so der emeritierte Bischof.

Anlässlich von Alfredo Schäfflers 80. Geburtstag ist aktuell auch ein Buch unter dem Titel „Ein Leben für die Kirche – Dom Alfredo Schäffler“ im Verlag Editora Nova Alianca erschienen. Dieses ist erhältlich per E-Mail an pfarrewaidhofen@speed.at.