Rund 12.000 Niederösterreicher werden pro Jahr aufgrund einer psychiatrischen Diagnose akut- oder teilstationär behandelt. Doch obwohl so viele Menschen betroffen sind, werden psychische Erkrankungen immer noch tabuisiert.

Seit schon zehn Jahren arbeitet daher das Bündnis gegen Depression NÖ – das sind Caritas St. Pölten und Psychosoziale Zentren, unterstützt von HSSG und HPE und Mitteln des Nögus – daran, das Bewusstsein für Depression zu verändern sowie Diagnose und Behandlung zu verbessern.

Das Ergebnis? „Weit über 1.000 Veranstaltungen und knapp 35.000 erreichte Menschen in zehn Jahren sprechen für sich“, betont Landesrat und NÖGUS-Vorsitzender Martin Eichtinger. Übrigens: Demnächst ist das Bündnis mit Infoständen beim Männergesundheitstag in Mistelbach (24. November, www.noegkk.at) und bei „Vorurteile überdenken – Barrieren abbauen“ (20. November, Tulln, www.gesundes-tulln.at) sowie mit Vorträgen unter anderem im Pfarrzentrum Haunoldstein (22. November, www.haunoldstein.at).

"Depression kann jede/jeden treffen"

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Botschaft: „Depression kann jeden/jede treffen, hat viele Gesichter, kann aber gut behandelt werden.“ Was eine Depression ausmacht? „Negative Stimmungen und Gedanken“, so Wolfgang Grill, Psychiater und fachlicher Leiter des Bündnisses gegen Depression NÖ Ost (Psychosoziale Zentren), der „Verlust von Freude, Lustempfinden, Interesse, Antrieb, Selbstwertgefühl, Leistungsfähigkeit und Einfühlungsvermögen.“ Symptome, die auch Gesunde erleben, allerdings nicht so lange und nicht so ausgeprägt.

Was man dann tun kann? „Die Kombination aus Medikamenten und Psychotherapie bietet gute Erfolgschancen“, erläutert Irina Taschler, Psychiaterin und fachliche Leiterin des Bündnisses NÖ West (Caritas St. Pölten). Je nach Situation kann aber auch eine psychiatrische Abteilung oder Tagesklinik nötig sein, danach die Begleitung durch psychosoziale Dienste, Selbsthilfegruppen, Vorträge …