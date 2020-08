Der Fotowettbewerb „30 Jahre Interreg – 30 Ausflugsziele“ hebt die die rege Zusammenarbeit Niederösterreichs mit Tschechien hervor. Während zu Beginn der Tourismus und die Kultur im Zentrum der Kooperation standen, wird seit 2007 auch vermert das Augenmerk auf die Bereiche Natur und Umwelt gelegt.

„Wir konnten durch den EU-Beitritt insgesamt über 700 Interreg-Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 110 Millionen Euro mit allen benachbarten Grenzregionen Niederösterreichs direkt abwickeln. “, erklärt EU-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) die Bedeutung der EU-Förderschiene und ergänzt: „Der grenzüberschreitende Rettungsdienst ist beispielsweise ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Gesundheitsversorgung, ebenso wie das europaweit erste grenzüberschreitende gemeinsame Gesundheitszentrum in Gmünd mit Tschechien.“

Christine Lechner resümiert für die Geschäftsführung der NÖ.Regional dazu: "Die so entstehenden grenzüberschreitenden Kooperationen bringen die Gemeinden zusammen und liefern einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung unserer Regionen in Niederösterreich.“

Nö.Regional Landesrat Martin Eichtinger fordert auf, beim Fotowettbewerb mitzumachen.

Natur, Geschichte, Kultur

Niederösterreich und Tschechien verbinde auch eine einzigartige erlebnisreiche Region zum Entdecken und Genießen, sagt der EU-Landesrat. Er führt aus: „Eine Radtour am längsten Radweg Europas entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs , das Kräuterzentrum in Karlstein oder Wildkatzen im Nationalpark Thayatal machen Lust, eine Region voller Natur, Geschichte und Kultur kennenzulernen".

Er lade daher alle dazu ein, die Ausflugsziele im Land zu besuchen und die schönsten Fotos einzusenden. Möglich ist das über die Homepage https://www.at-cz.eu/at/news/30-jahre-interreg-30-ausflugsziele, per Mail an js.atcz@crr.cz oder via Facebook auf https://www.facebook.com/InterregATCZ/ bis 30. September. Die Bilder werden dann auf der Website https://www.at-cz.eu in einer Online-Fotoausstellung präsentiert. Unter allen eingesendeten Ausflugsfotos werden die 30 besten prämiert. Auf die Gewinner warten Trinkflaschen aus Glas.