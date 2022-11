Katholische Frauenbewegung: Kerzen für den guten Zweck

Werbung

„Mit ihrer Kreativität und ihrem Engagement sammeln Frauen Spenden und unterstützen Frauenprojekte in Österreich und weltweit“, fassen Anna Rosenberger, Vorsitzende des Katholischen Frauenverbandes (kfb), und Katharina Kratochwill, Generalsekretärin der diözesanen Katholischen Aktion, den Einsatz für einen guten Zweck zusammen. Die Missionskerzen-Aktion der kfb der Diözese St. Pölten hat so das 50-Jahr-Jubiläum im Bildungshaus St. Hippolyt im Rahmen des diözesanen Frauentages gefeiert. Dieser stand unter dem Motto „Mit Mut und Hoffnung“.

1,6 Millionen Kerzen ausgegeben

Jedes Jahr werden rund 33.000 Kerzen von der kfb ausgegeben und von Frauen in den Pfarren verziert. 2001 wurde die millionste Kerze in Texing für den guten Zweck verkauft, mittlerweile sind es rund 1,6 Millionen. Die diesjährige Kerze ist ganz in Rot gehalten, berichtete die Geistliche Assistentin der kfb, Monika Liedler, im Rahmen des Gottesdienstes, den Dompfarrer Josef Kowar zelebrierte. Das Bordeaux-Rot der Kerze stehe für „Herzblut, mit dem die Aktion von vielen gelebt wird“. Das Kreuz auf der Kerze symbolisiere die Verbindung von Himmel und Erde und zeige die ausgestreckten Arme Jesu am Kreuz als Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen.

Heuer werden 15 Projekte mit insgesamt rund 54.000 Euro unterstützt. Dazu gehören unter anderem Frauenhäuser in St. Pölten und Amstetten, die Armutsbekämpfung in Pakistan, die Zwettler Initiative „Wir wollen helfen“ zugunsten von Schülerprojekten der Ordensfrau Schwester Karina Beneder in Peru oder ein Projekt gegen Genitalverstümmelung in Burkino Faso.