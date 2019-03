Küng war vor 30 Jahren in Feldkirch geweiht worden. Der Diözese in Vorarlberg stand Küng bis 2004 vor. Anschließend wirkte er bis 2018 in St. Pölten.

Der 78-Jährige sei auch als emeritierter Bischof "umfangreich im Einsatz. Ruhestand kennt er keinen", berichtete die Diözese St. Pölten. So habe Küng erst am vergangenen Wochenende im Rahmen der Sendungsfeier der Salzburger Familienakademie die Zertifikate zu Familienassistenten verliehen. Im Frühsommer werde er zahlreiche Firmfeiern halten.