Schon seit 25 Jahren gibt es die Programme „Bewegte Klassen“ und „Gesunde Gemeinden“, die Ursprünge der Initiative „tut gut“ des Landes NÖ.

Was das Ziel der Initiative ist? „Die Lebensjahre in Gesundheit zu steigern“, so Landesrat Martin Eichtinger. Damit die Menschen nicht nur älter, sondern auch gesund älter werden.

25 Jahre „Bewegte Klassen“

Seit einem Vierteljahrhundert wird in NÖ ein Mehr an Bewegung im Unterricht und in den Pausen gefördert. Bisher gab es für Pädagogen ein Symposium, heuer werden sie statt dessen zu „bewegten Klassengesprächen“ in den Regionen eingeladen.

25 Jahre „Gesunde Gemeinden“

Genauso lange wird Gesundheit auch schon in Gemeinden gefördert. 417 der insgesamt 573 Gemeinden in NÖ sind bereits mit dabei. Am 3. Juni ist Bürgermeistertag. „Alle Bürgermeister, egal ob aus einer Gesunden Gemeinde oder auch nicht, sind herzlich eingeladen“, betont Alexandra Pernsteiner-Kappl, Leiterin der Initiative „tut gut“.

15 Jahre „tut gut“-Wanderwege

Im ganzen Land machen 73 „tut gut“-Wanderwege mit über 200 unterschiedlichen Routen Lust auf Bewegung. Genauso wie die über 200 Schrittewege. Motivieren kann dabei auch das neue „tut gut“-Wandererwachen am 3. Mai.

Fünf Jahre Netzwerk Familie

Ein Angebot für werdende Eltern und Eltern von Null- bis Drei-Jährigen in prekären oder belasteten Situationen ist das Netzwerk Familie.

Neues bei Regionaltour

Mehr über die Angebote der Initiative wird übrigens bei der „tut gut“-Regionaltour verraten. Diese macht 13. März Station im Waldviertel, in Moorbad Harbach, am 27. März im Mostviertel, im Stift Seitenstetten, und im Herbst in der Region NÖ Mitte.

Heuer neu ist, dass gesunde Gemeinden, Betriebe und Schulen sich bewerben können, damit die Regionaltour mit Info- und Mitmachstationen auch bei ihrer Veranstaltung einen Stopp einlegt.

Bewerbungen: 6. April bis 31. Mai, www.noetutgut.at