Volkshilfe feierte 75. Geburtstag

Ein Hotspot für Artenvielfalt

Niederösterreich ist ein Erholungsgebiet für gefährdete Tierarten. Darauf ist auch die Politik stolz. Deswegen lud Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) die Direktorin des Naturhistorischen Museums Wien Katrin Vohland, die Direktorin des Nationalparks Donau-Auen Edith Klauser und Richard Zink von der Vogelwarte Seebarn ein, um Bilanz über den Schutz von Wildbienen, der Europäischen Sumpfschildkröte, des Habichtkauz, des Seeadlers und des Europäischen Hundsfisch zu ziehen. Der Ausblick ist durchaus positiv: In Gebieten wie den Donau-Auen und im Wildnisgebiet Dürrenstein konnten Tierarten, die als ausgestorben galten, wie der Hundsfisch oder der Seeadler, wieder angesiedelt werden. Doch man will sich auf den Erfolgen nicht ausruhen. Die Natur soll in Niederösterreich auch weiter geschützt und gefördert werden.