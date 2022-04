Niederösterreichs Jugend blickt positiv in die Zukunft

Werbung

Rund 600 niederösterreichische Jugendliche (inklusive rund 100 junger Erwachsener als Kontrollgruppe) nahmen an der NÖ-Jugendbefragung teil. Die Ergebnisse zeigen dabei ein durchwegs positives Bild.

So sehen 90 Prozent aller befragten Jugendlichen sehr oder eher positiv in die persönliche Zukunft. Bei den 20- bis 23-Jährigen sind es sogar mehr als 95 Prozent. Über 90 Prozent der Befragten bewerteten zusätzlich den Arbeitsmarkt der Zukunft als sehr bis eher positiv. Ebenfalls für gut befunden wurde die Zusammengehörigkeit der Generationen. 70 Prozent der unter 15-Jährigen gaben zudem an, sich in der eigenen Gemeinde einbringen zu wollen.

Nachdem man in den letzten Monaten bis Jahren viele „alarmierende“ Dinge über die Jugend gehört habe, zeigte sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister am Montag bei der Präsentation der Studie „beruhigt“. „Wir dürfen uns nicht ausruhen, aber ich bin positiv gestimmt“, sagte die Politikerin.

Internet als beliebteste Freizeitaktivität

Nicht ausruhen dürfe man sich etwa bei der Mediennutzungskompetenz. Bei der Studie nahm das Internet die erste Stelle bei den Freizeitaktivitäten ein – konkret landete es bei 100 Prozent der unter 15-Jährigen und bei 97 Prozent der 20- bis 23- Jährigen auf Platz 1. Nun müsse einmal mehr die Mediennutzungskompetenz inner- und außerhalb der Schule forciert werden, so die Landesrätin.

„Unter den Befragten kann sich niemand vorstellen, auf Internet oder Social Media zu verzichten. Über Politik und Gesundheit informieren sich die Jugendlichen auch an erster Stelle über Social Media, in der Politik folgen darauf TV, Radio und Zeitungen, in der Gesundheit kommt TV nur auf knapp über 40 Prozent, die Schule spielt hier überhaupt keine Rolle“, sagte Manfred Zentner, von der Donau Universität Krems, der die Studie im Auftrag von Jugend:Info durchgeführt hat.

Geschlechterspezifische Unterschiede

Bei einigen Antworten konnten durchaus signifikante, geschlechtsspezifische Unterschiede festgestellt werden. So bewerteten junge Frauen im Vergleich zu jungen Männern ihre private Zukunft positiver als ihre berufliche. Im Freizeitverhalten gab es wiederum kaum Unterschiede bei den Antworten. Nach wie vor wurde außerdem das Fehlen sozialer Kontakte als größte Belastung der Corona-Pandemie angegeben. Auffallend war dabei, dass junge Frauen weniger an den fehlenden Angeboten leiden als die jungen Männer.

Zusätzlich wurden noch die generell wichtigsten Themen abseits der Coronakrise, die alles überdeckte, abgefragt: Hier wurden etwa der Umweltschutz, die Klimakrise und Gewalt an Frauen genannt.